El PNV desvela que Feijóo se reunió con Ortuzar a inicios de mes y mantiene su "no" a la investidura: "No hay margen"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado este lunes que el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, mantuvo un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a principios de este mes, concretamente en torno al día 7 de septiembre.

El encuentro privado entre Feijóo y Ortuzar se produjo una semana antes de que el líder del PNV viajase a Waterloo para entrevistarse con el expresident catalán Carles Puigdemont, un encuentro sobre el que sí se difundieron fotografías y del que se informó a la prensa.

"Llamó a Feijóo para tratar diversos temas. Es normal, las relaciones entre partidos es eso, hablar. No todas tiene que ser anunciadas, pueden ser privadas", ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. "Creo que fue hacia el día 7", ha añadido Esteban.

El diputado del PNV ha ofrecido en el Congreso esta comparecencia tras reunirse con su homóloga del PP, Cuca Gamarra, en el marco de los contactos abiertos por el PP para la investidura de Feijóo. En ella, Esteban ha vuelto a recalcar que no facilitarán la investidura del 'popular'.

Mantienen el "no" a la investidura

"No íbamos a participar en una investidura parlamentaria que necesitase los votos de Vox, y además es que se necesitan, nosotros no hemos entrado a discutir nada sobre contenidos programáticos, ya manifestamos cuál era nuestra posición y negativa a llevar adelante esa investidura", ha explicado primero en castellano y posteriormente en euskera.

Además, Esteban ha recalcado que los últimos movimientos del PP no han ayudado a la negociación. "Ha habido circunstancias que no animan a la investidura, como esa convocatoria de manifestación en contra de la amnistía, o la posición respecto al uso de las lenguas cooficiales. Se lo dijimos desde el primer día, no hay margen para una investidura", ha expresado.