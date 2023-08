La portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, ha arremetido este viernes contra el pacto rubricado entre el PP y Vox para gobernar conjuntamente en Aragón, y ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo, "se ha unido para siempre con la ultraderecha". "Los españoles han dicho que no quieren pactos con la ultraderecha de recortes y retrocesos, pero parece que Feijóo no se ha enterado", ha dicho.

Este viernes los portavoces del PP y de Vox en el Parlamento aragonés, Ana Alós y Alejandro Nolasco, han firmado el pacto de Gobierno de coalición que permite investir como presidente autonómico a Azcón, quien no ha asistido a la firma en las Cortes del acuerdo que se anunció a última hora este jueves y por el que los de Abascal se harán con dos consejerías, así como con la Vicepresidencia primera.

En declaraciones a los medios, Alegría ha afeado al líder del PP "el pacto con la ultraderecha pero sin dar la cara". "Feijóo ha elegido el camino y ha unido su destino para siempre con la ultraderecha", ha sentenciado.

Dice que Feijóo "no se ha enterado" de que los españoles no quieren ese pacto

Según la portavoz socialista, Feijóo "no se ha enterado" de que los españoles no quieren pactos con la "ultraderecha", en referencia a los resultados del 23J, por el que el PP y Vox no suman los suficientes votos para investir al presidente de los 'populares'. Asimismo Alegría ha lamentado esta "nueva cesión a la ultraderecha" para "seguir recortando en derechos y libertades".

Para el PSOE, la firma de este pacto fue uno de los puntos que abordó Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal, en la reunión de la semana pasada y sobre la que "a día de hoy seguimos sin tener el más mínimo detalle -ha subrayado-".

En opinión de Alegría, "esta es la verdadera forma de hacer política del señor Feijóo: manda una carta al presidente del Gobierno para filtrar a la prensa mientras por detrás se reúne en secreto con Abascal y cierra otro acuerdo con la ultraderecha".

La portavoz socialista ha reprochado además al líder del PP que critique las "vacaciones familiares" de Pedro Sánchez, cuando "él sigue sin explicar sus vacaciones con un narco" y "sin justificar su sobresueldo" en el partido.