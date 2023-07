Feijóo y Abascal se reunieron la semana pasada para analizar los resultados del 23J

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, se reunieron a mediados de la semana pasada para analizar los resultados de las elecciones generales y estudiar la situación del país, según han confirmado este lunes fuentes de ambos partidos a RTVE.

Después de que la suma de los escaños de los dos partidos (137 del PP y 33 de Vox) no haya sido suficiente para garantizar un gobierno conservador, desde el partido de extrema derecha han informado primero que el encuentro de ambos dirigentes se desarrolló en el marco de las relaciones "cordiales" que mantienen desde que Feijóo se hizo cargo de la dirección nacional de su partido.

"Como ganador de las elecciones, mi deber es escuchar al resto de partidos. No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. Marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país", ha afirmado Núñez Feijóo en un tuit después de que el PP confirmara el encuentro.

Vox mantiene la mano tendida

Las fuentes de Vox han añadido que siempre ha habido entendimiento con el PP y que ellos mantienen la mano tendida de cara a la gobernabilidad. El líder del PP y Abascal ya hablaron por teléfono la misma noche del 23J, contactos que se repitieron en alguna ocasión más la semana pasada, además de verse en persona "de forma discreta".

Este mismo lunes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, había asegurado que no se habían producido contactos relevantes con Vox. "A día de hoy no tenemos nada que trasladar", señaló la número dos de los populares. "Cuando tengamos algo que comunicar, seremos transparentes. La gran diferencia es que con nosotros no hay pactos ocultos y conversaciones que no puedan contarse. Todo puede hacerse de cara a los españoles", reivindicó.