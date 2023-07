La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "rectifique" y asuma que es "el perdedor" de las elecciones generales. Así, ha exigido al líder socialista que se reúna con el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cuya candidatura fue la más votada. "Es el único que puede garantizar la estabilidad", ha afirmado.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Gamarra ha asegurado también que una posible negociación con la formación independentista Junts "no se encuentra encima de la mesa", algo que también ha descartado ya el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, después de que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, sugiriera que existía esa posibilidad "dentro del marco de la Constitución".

De hecho, Gamarra ha reivindicado no sólo su mayoría en el Congreso, sino también su mayoría absoluta en el Senado, la presencia del PP al frente de once gobiernos autonómicos y la mayoría de ayuntamientos y diputaciones provinciales.

"Como ha ocurrido en todas las elecciones generales de nuestra historia democrática, el partido que gana las elecciones es al que le ha correspondido formar gobierno y estar al frente del Gobierno de España. Así ha sido siempre y así debe ser esta vez, no hay motivo para cambiar", ha afirmado Gamarra, que ha argumentado que no solo es necesario lograr la investidura, sino también garantizar la gobernabilidad y la estabilidad del Ejecutivo.

La negociación con Junts "no ha estado ni está sobre la mesa"

Cuca Gamarra ha descartado de momento una posible negociación con Junts para lograr la investidura de Feijóo, dado que sus 137 escaños y los 33 de Vox no suman la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.

"Esa cuestión no se encuentra sobre la mesa (…) No ha estado ni está sobre la mesa. Somos un partido serio, predecible y previsible", ha insistido la secretaria general, después de que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, deslizara que esa vía era posible.

Rollán respondía a la pregunta de una periodista sobre si pactarían con Junts para obtener la investidura y dijo que el Partido Popular estaba "dispuesto a hablar con todas y cada una de las fuerzas políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española", pero la secretaria general ha negado que haya planes en ese sentido.

"Nosotros no somos Pedro Sánchez y no ponemos encima de la mesa ni amnistía ni autodeterminación ni independencia ni nada que los españoles no puedan saber, porque no lo puedan aceptar", ha comentado Gamarra, cuando el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ya había desmentido "categóricamente" este lunes en cadena SER que se plantearan la posibilidad de negociar con el partido del expresident Carles Puigdemont.

Finalmente, preguntada por las conversaciones con Vox, Gamarra ha asegurado que no ha habido contactos relevantes. "A día de hoy no tenemos nada que trasladar", ha señalado. "Cuando tengamos algo que comunicar, seremos transparentes. La gran diferencia es que con nosotros no hay pactos ocultos y conversaciones que no puedan contarse. Todo puede hacerse de cara a los españoles", ha insistido.