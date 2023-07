El Partido Popular reclama el derecho de su candidato, Alberto Núñez Feijóo, a presentarse a la investidura después de que el recuento del llamado voto CERA -aquel de los españoles residentes en el extranjero- le habría dado un diputado más en Madrid a costa del PSOE, a falta de la confirmación oficial por parte de la Junta Electoral Provincial tras el escrutinio general. Los 'populares', que lograrían finalmente 137 escaños frente a los 121 del PSOE, han vuelto a apelar al candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que les deje gobernar "por responsabilidad".

Desde el PSOE, sin embargo, creen que el voto CERA no modifica la situación para formar mayorías y mete presión a Junts -cuya abstención ya no sería suficiente- para que elija entre un "gobierno progresista o una sus votos al PP y Vox para que haya un gobierno de derecha con la ultraderecha".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha afirmado este sábado que Feijóo aspira a obtener un respaldo de hasta 172 apoyos para ser investido, según Efe, y ha recordado que Mariano Rajoy fue investido en 2016 con los mismos 137 diputados que ahora tiene el candidato 'popular' gracias a la abstención de la mayoría de los diputados socialistas. A día de hoy y de confirmarse el voto CERA, Feijóo tendría asegurados 171 apoyos: los 137 de su partido, los 33 de Vox y el diputado de UPN. Para alcanzar los 172 sería necesario el voto de Coalición Canaria, que ha reiterado que no va a apoyar ningún Gobierno donde este Vox o Sumar.

Son los mismos 171 que sumarían, a día de hoy, los partidos que ya respaldaron en la anterior legislatura el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez: los 121 del PSOE, los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 6 de EH Bildu, los 5 de PNV y el del BNG. Lo que ha cambiado el voto CERA, de confirmarse, es que en vez de la abstención de Junts, Sánchez necesitaría el apoyo explícido de los diputados de la formación de Carles Puigdemont. El sistema parlamentario español da la Presidencia del Gobierno al candidato que consiga 176 votos favorables en una primera votación o más "síes" que "noes" en un segundo intento, independientemente de que haya sido el candidato más votado o no.

El PP, abierto a hablar con Junts "dentro de la Constitución"

El vicepresecretario popular Pedro Rollán ha destacado que "la aritmética parlamentaria fruto del resultado de las elecciones pone en una tesitura difícil a quien ha perdido, Pedro Sánchez". De confirmarse el nuevo escaño del PP por Madrid, Rollán ha puntualizado que Sánchez "requiere no de la abstención de Junts sino del apoyo decidido y firme tanto de ERC, de PNV, de Bildu y de Junts; unos compañeros de camino que no en pocas ocasiones no coincide su hoja de ruta con la del interés general de los españoles".

El vicesecretario popular ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias y sobre todo del PSOE para que "favorezcan, consientan y permitan que quien ha ganado las elecciones y ha sido elegido por los españoles" pueda gobernar.

Preguntado por si el PP buscará también el apoyo de Junts, Rollán ha señalado que "el PP está dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución" y ha recorado que Feijóo "quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos", aunque sí ha dejado claro que "no se va a apoyar en Bildu absolutamente para nada".