La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que “asuma” que ha perdido las elecciones generales del pasado domingo y que no “bloquee” la investidura del líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo. Gamarra ve “descabellado” que Sánchez pueda intentar ser investido con el apoyo de “20 partidos” y la necesaria abstención de Junts: “Prácticamente estaríamos cambiando la capital de España, que pasaría de estar en Madrid a estar en Waterloo”.

En una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Diputación Permanente, Gamarra ha asegurado que “si alguien tiene responsabilidad de evitar el bloqueo es el PSOE”. “Ha perdido las elecciones. Sánchez se presentaba a la reelección y ha perdido y debería no obstaculizar que el PP consiga un gobierno con serenidad y moderación”, ha añadido.

Y es que, tras el 'no' del PNV a apoyar una investidura de Feijóo, la única posibilidad de los 'populares' de formar gobierno pasa por una abstención del PSOE, algo que los socialistas han dicho ya que es "absolutamente imposible" y han pedido a Feijóo que deje de "fingir" que puede tener los apoyos necesarios para "tapar su fracaso" en las urnas.

A juicio de Gamarra, solo hay dos opciones tras las elecciones del pasado domingo: que Feijóo sea investido o “el bloqueo en la política nacional”, que puede darse con una repetición electoral o con la conformación de un gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntada sobre la posibilidad de que Feijóo vaya a una investidura aunque sea fallida, Gamarra ha recalcado que es “responsabilidad” del rey decidir a quién propone a una investidura, pero ha subrayado que la “vocación” del PP y de su presidente es “trabajar” por conformar una mayoría que pueda garantizar que sea investido y que permita tener un gobierno “con estabilidad y moderación”, si bien ha admitido que existe una "dificultad numérica": “Ese es el planteamiento sobre la mesa, única y exclusivamente”.

Gamarra ha subrayado que “España, lo que no se merece, es que se bloquee”, por lo que ha llamado a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a actuar con “responsabilidad”. “Nosotros lo hacemos como primera fuerza y, por tanto, en ese planteamiento, el resto de formaciones deberían actuar con la misma responsabilidad”, ha añadido.

“Este resultado no es fácil de gestionar, exige seriedad, madurez, responsabilidad y no romper reglas no escritas que siempre han existido ”, ha aseverado. En este sentido, se ha referido a que “quien gana gobierna y no se le impide conformar un gobierno”. También, que “no se negocia o se pacta un gobierno con quien quiere una ruptura del gobierno ni con quien es prófugo de la justicia y no está ni siquiera en nuestro país”, ha proclamado, en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ayuso: "Con el desastre no hay que pactar"

Este miércoles se ha pronunciado también la presidenta madrileña y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho “entender” que Feijóo está en su “legítimo derecho” de buscar “alternativas” y mayorías frente al “proyecto de destrucción de España que se avecina en manos de Sánchez” en las filas de otras formaciones y ha dicho que ve bien que “lo pelee”.

Sin embargo, ha matizado: “Siempre he pensado que con el desastre no hay que pactar”. Y ha criticado que “este PSOE” no tiene mucho que ver con los de tiempo atrás. “Va a ser francamente difícil pactar con el PSOE nada, porque su objetivo es echar al PP de las instituciones, pero hay que intentarlo”, ha advertido. De cualquier manera, ha mostrado de nuevo su “lealtad” a Feijóo, y ha asegurado que sigue siendo “la persona idónea” para gobernar el país igual que lo era antes de las elecciones.

En este sentido, y en una réplica velada a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, ha dejado claro: "No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo, aplaudiéndole y dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. No somos un partido que funciona así, no somos podemitas". En concreto, Aguirre criticó recientemente que Feijóo dijera en campaña que "prefería al PSOE" antes que a Vox: “Eso creo que es muy difícil de vender al electorado del PP, que en gran parte es el mismo de Vox”.

Por último, Ayuso se ha mostrado convencida de que Sánchez "ya tiene un pacto con Puigdemont". "En dos semanas dirá que Feijóo no puede presentarse porque él tiene los acuerdos necesarios", ha recalcado, para después tildar de "vergonzosos" esos supuestos acuerdos con "los enemigos de España". "Sánchez lo tiene todo pactado. Por la puerta de atrás va asegurar su permanencia y va a vender nuestra nación a sus enemigos", ha concluido.