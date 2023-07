Las cartas para Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) en la partida para llegar a La Moncloa las repartieron los españoles el pasado 23J. Si bien el ‘popular’ ganó las elecciones, no cuenta con más apoyos que Vox y UPN para una investidura que a priori parece imposible porque solo podría lograrlo con la abstención del PSOE. La ‘mano’ es mejor para Sánchez, que espera recabar el apoyo de quienes fueran sus socios parlamentarios en la pasada legislatura y que se muestran favorables a negociar. Pero en este juego de aritmética parlamentaria, la última palabra la tiene Junts, el partido de Carles Puigdemont, en cuya mano está evitar o no la repetición de elecciones. PSOE y Sumar están convencidos de que podrán recabar su apoyo para reeditar un gobierno de coalición, pero la formación independentista, por ahora, no se baja del carro de la “amnistía” y la autodeterminación para negociar.

El PNV ha presumido esta semana de “arruinar” a Feijóo sus posibilidades de gobernar negándose siquiera a empezar una negociación con él. Sin los nacionalistas vascos, y sin Coalición Canaria, que también rechazó apoyar una “investidura fantasma” del líder ‘popular’, se queda lejos de la mayoría en el Congreso, que es quien tiene la potestad de investir presidente a un candidato (por más que el PP insista en que debe serlo quien ha ganado las elecciones).

Tras el recuento del voto CERA -que le ha dado un diputado más a los populares en Madrid, en perjuicio del PSOE-, los 137 escaños del PP, los 33 de Vox y el único diputado de UPN suman solo 171 sillones, a cinco de la mayoría absoluta, los mismos que la suma de PSOE y Sumar con sus socios (ERC, Junts, EH-Bildu, PNV y BNG).

Feijóo no se resigna y busca la complicidad del PSOE, un “partido de Estado” Pero ni Feijóo ni el PP se resignan a renunciar a acabar con un gobierno de Sánchez. El líder del PP aseguró el pasado martes desde Santiago de Compostela que decir que no tendrá apoyos para una investidura es sacar una “conclusión precipitada” y se conminó a seguir negociando. Feijóo ve "precipitado" decir que no podrá formar gobierno: "Vamos a seguir negociando" En su discurso no pasó desapercibido un giro hacia el PSOE. Si bien durante toda la campaña se había comprometido a “derogar el sanchismo”, había acusado al PSOE de “invadir las instituciones” y a Sánchez le tildó de “cínico” y “mentiroso” (además de no condenar el lema “que te vote Txapote”), en la última intervención pública hasta la fecha se refirió al Partido Socialista como un “partido de Estado” junto con el PP (en la campaña del 28M llegó a decir que el PSOE ya no era un “partido de Estado) y subrayó que son ambos los que habían ganado peso este 23J. Feijóo buscará un "gobierno estable" frente a Sánchez, "que necesita a Bildu, ERC y a un prófugo de la Justicia" ROCÍO GIL GRANDE Pronto empezaron a surgir voces apelando a un “gran coalición” PP-PSOE, aunque no es por lo que aboga el Partido Popular, que insiste en una abstención de los socialistas. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pidió a Sánchez “asumir” que había perdido y advirtió el jueves que la alternativa a Feijóo es un gobierno del PSOE “absolutamente fallido” y abocado al “bloqueo” y la “parálisis” del país. El PP pide a Sánchez "asumir" que ha perdido y no bloquear la investidura de Feijóo: "Otra opción es descabellada" Y es que ese PSOE como “partido de Estado” al que aludía Feijóo no es el que han pintado dirigentes como Gamarra o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mucho más duros con los socialistas. Gamarra criticó que Sánchez tratara de buscar el apoyo de un “prófugo de la justicia” como Puigdemont para ser investido con el apoyo de “20 partidos”: “Prácticamente estaríamos cambiando la capital de España, que pasaría de estar en Madrid a estar en Waterloo”. Ayuso, por su parte, opinó sobre la búsqueda de Feijóo del apoyo del PSOE que “con el desastre no hay que pactar”, aunque dijo “entender” que el líder del PP está en su “legítimo derecho” y de “pelear” por buscar “alternativas” para frenar al “proyecto de destrucción de España que se avecina en manos de Sánchez”.

"El liderazgo de Feijóo es incuestionable" La presidenta madrileña, precisamente, ha sido protagonista esta semana después de que la noche electoral los asistentes que acudieron a Génova para celebrar la victoria del PP interrumpieran a Feijóo para corear el nombre de Ayuso. El día siguiente, Feijóo tuvo que reconocer que los ‘populares’ no habían alcanzado sus “expectativas” (la mayoría de encuestas previas al 23J pronosticaban la mayoría absoluta entre PP y Vox) tras una Junta Directiva Nacional en la que los ‘barones’ territoriales del PP cerraron filas con Feijóo. “Su liderazgo es incuestionable”, coincidió Gamarra. 00.23 min Seguidores del PP interrumpen el discurso de Feijóo en Génova al grito de "Ayuso, Ayuso" Sí que lo cuestionó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que sugirió que el futuro del PP pasaba por Ayuso. La propia aludida respondió este jueves que “esto no funciona así” y que su sitio está en Madrid: "No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente (...) no somos podemitas". Mientras, los ‘populares’ abogan por ir a una investidura de Feijóo aunque sea fallida “si el rey se lo propone”. Y es que la potestad para proponer un candidato corresponde al jefe del Estado, en cuya mano está decidir si propone a Feijóo, que no tiene apoyos para ser investido, o a Sánchez, que a priori parece tener más opciones.