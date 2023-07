El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha respondido este jueves a Vox, a quien "le gustan los tamayazos", que eso no va con él y le ha reprochado que hablar de "transfuguismos" es no tener muy claro "en qué consiste la democracia": "Yo soy un demócrata, respeto lo votado y cumplo las normas".

ha replicado este jueves a la propuesta de Vox de que algunos "socialistas buenos" apoyen una investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "el acento nacionalista español, cerrado y no integrador, ha perdido" las elecciones generales del 23J.

Vox aludió directamente a su persona como un "socialista bueno" cuando su líder, Santiago Abascal, aseguró que no será "obstáculo" para investir a Alberto Núñez Feijóo (PP) si logra convencer a un "puñado" de diputados del PSOE. Y es que el presidente del PP no tiene más opciones ahora mismo que una abstención del Partido Socialista para poder ser investido, tras el 'no' del PNV, ya que la suma de los 'populares' con Vox tras las elecciones generales del 23J quedan lejos de la mayoría absoluta y no son suficientes los posibles apoyos de UPN y Coalición Canaria (que también ha dicho que no).

En declaraciones a los periodistas durante el acto de toma de posesión del presidente asturiano, Adrián Barbón, Page ha dicho sentir "hasta pereza" para responder a la propuesta de Vox. También ha asegurado que no ha tenido ningún contacto con Feijóo para abordar esta posibilidad, después de que el líder del PP dijera a principios de julio que llamaría a los 'barones' socialistas para que "convenzan" a Sánchez que le deje gobernar si ganaba.

Sobre estas cuestiones, Page ha dejado claro que "el único interlocutor" en su partido es el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez. Así, ha asegurado, que "antes que nada, incluso que socialista", es demócrata y que eso consiste en respetar en primer lugar lo que han votado los ciudadanos y en cumplir también las normas internas de los propios partido políticos.

Rechaza una 'gran coalición' PP-PSOE: "Eso nunca ha funcionado" El dirigente castellano-manchego ha ironizado sobre el hecho de que, hasta ahora, a Vox siempre le había oído decir que no hay socialista "bueno" y se ha mostrado convencido de que el resultado del 23J no provocará una repetición electoral. "Ya tuvimos una y salimos casi todos escamados", ha dicho. El PSOE ve "imposible" facilitar una investidura de Feijóo y le acusa de "fingir" que puede lograr apoyos y "tapar su fracaso" Lo único que sabe, ha asegurado Page, es que el presidente en funciones "ha dicho que haya vacaciones" hasta que se aborde la constitución del Congreso el próximo 17 de agosto y ha añadido que, en el proceso de negociación de la investidura entre el PSOE y formaciones independentistas, él tendrá seguramente "posiciones propias y una opinión propia". "Soy partidario de que haya el mayor grado posible de acuerdos entre los grandes partidos en las cuestiones de Estado, pero eso no significa formar un gobierno conjunto ni grandes coaliciones, ni creo que sea eso lo que esté votando la ciudadanía española", ha añadido. Así, ha considerado que "la situación y el ambiente" no posibilitan ahora esa opción y cree que las "grandes coaliciones" no han funcionado "nunca".