Marta Fernández (Vox) será la presidenta de las Cortes de Aragón tras el acuerdo cerrado con el PP

El PP ha anunciado este viernes, a menos de dos horas de la constitución de las Cortes de Aragón, que ha alcanzado un acuerdo con Vox para la Mesa, que otorga la Presidencia a la formación de Santiago Abascal y la Vicepresidencia Primera y la Secretaría Primera a los 'populares'. Así, la diputada de Vox por Zaragoza Marta Fernández será la nueva presidenta del Parlamento aragonés.

Este acuerdo llega después de que Vox anunciara a ultima hora de este jueves el pacto para la constitución de la Mesa, pero entonces el PP negaba que estuviera cerrado, asegurando que seguían negociando. Finalmente este viernes por la mañana, el PP ha confirmado a TVE que hay acuerdo.

Según este acuerdo, la Presidencia es para Vox, mientras que la Vicepresidencia primera y la Secretaría primera será para el PP, aunque los 'populares' aún no ha hecho público los nombres de quienes ocuparán los cargos pactados. Fuentes del PP señalan que el acuerdo "se circunscribe exclusivamente" a la composición de la Mesa de las Cortes de Aragón.

Vox no garantiza la investidura de Azcón

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de Aragón en las pasadas elecciones, Alejandro Nolasco, ha advertido que el acuerdo para presidir el Parlamento autonómico alcanzado con el PP no garantiza el apoyo de la formación de Santiago Abascal a la investidura de Jorge Azcón como jefe del Ejecutivo aragonés, sino que dependerá de un acuerdo programático.

Antes de entrar en la sesión de constitución de las Cortes de Aragón, Nolasco ha explicado que la opción inicial que les ofreció el PP de ocupar la Secretaría Primera de las Cortes era "insuficiente".

Tras lograr la Presidencia, el diputado electo de Vox ha apuntado que esta decisión "no influye en la investidura. Si no nos ponemos de acuerdo en el programa no hay nada que hablar", ha insistido Nolasco ante la necesidad de que PP y Vox se pongan de acuerdo en el programa para el Gobierno de la Comunidad autónoma.

"El voto de la investidura vendrá determinado por el programa. Queremos que las cosas cambien y para eso hay que tener un acuerdo de programa real y si no nos ponemos de acuerdo veremos qué pasa", ha repetido Nolasco, quien ha incidido además en la importancia del acuerdo parlamentario porque "se ha escuchado la voz de los aragoneses".

Nolasco ha asegurado que de la investidura de Azcón no se ha hablado y ha reiterado que para su formación "el tema de los sillones es lo de menos" si no cambian las políticas reales. "Igual nos da que salgan unos para que entren otros; eso va a ser lo mollar y lo importante", por eso advierte de que a partir de ahora "puede pasar de todo", aunque la parta "buena" es que abrirán una mesa de negociación para tener encuentros "ya constantes".