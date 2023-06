El candidato del PP a la Presidencia de Aragón y ganador de las elecciones del 28M, Jorge Azcón, ha mantenido este martes un primer encuentro con su homólogo de Vox, Alejandro Nolasco, para tratar de llegar a un acuerdo programático y para la conformación de la Mesa de las Cortes de cara a su investidura para gobernar en solitario, pero los de Santiago Abascal insisten en hacer valer sus votos y en entrar en el Gobierno de Aragón.

Así lo han trasladado ambos tras una reunión en las Cortes, que ha durado en torno a 45 minutos en la que Azcón ha ofrecido a Vox ocupar la Secretaría Primera de las Cortes, pero para Nolasco es "insuficiente" y su partido aspira a la Presidencia o a la Vicepresidencia.

En todo caso, ambos han mostrado sintonía en varias cuestiones para intentar llegar a ese pacto programático, como la bajada de impuestos, la sanidad y la listas de espera, las inversiones en carreteras o la centralidad que deben tener las políticas de natalidad y en favor de la familia (Nolasco le ha entregado un documento que espera que Azcón lea con detenimiento y acepte en gran medida).

Ambos han decido "aparcar" las discrepancias, que no han aclarado, para avanzar igualmente en la conformación de la Mesa de las Cortes antes de los acuerdos de investidura que se puedan producir.

Azcón ha apelado a respetar los tiempos y ha insistido en que el primer paso es avanzar en un pacto programático con Vox y trabajar al mismo tiempo en la conformación de la Mesa de las Cortes, y ha remarcado que al partido de Nolasco le correspondería como tercera fuerza política, por la tradición parlamentaria, una de las Secretarías, para dar inicio a la legislatura y después "avanzar en lo que puedan ser los hipotéticos o futuros acuerdos de investidura".

En ese sentido, se ha mantenido en pedir la abstención de todos los grupos y su intención de gobernar en solitario y ha matizado que para tener un acuerdo de gobernabilidad lo primero es alcanzar un pacto programático y, por tanto, ha decidido con Vox no avanzar en las negociaciones de investidura, hasta que esas cuestiones estén cerradas, sin aclarar si sería antes o después de las elecciones generales del 23 de julio, en función de los acuerdos.

"Hay un claro e inequívoco ganador de estas elecciones que es el PP. Nadie entendería que no hubiera un Gobierno de Aragón presidido por el PP en la siguiente legislatura", ha zanjado.

Vox ve "lógico" entrar en una coalición: "Somos un partido de gobierno"

"El acuerdo es que vamos a avanzar", ha manifestado Azcón a los medios de comunicación, recalcando que PP y Vox son dos partidos "distintos", mientras que Nolasco ha insistido en que no pretenden "el cambio de sillones", sino modificar "el rumbo" de algunas políticas.

En las elecciones del 28 de mayo, el PP se impuso con 28 escaños, a seis de la mayoría absoluta, por lo que necesita más apoyos. Le bastaría con el 'sí' de los diputados de Vox (siete), aunque también podría ser investido en una segunda votación con un único voto a favor que no sea del PP (que podría ser también del Partido Aragonés).



Nolasco, por su parte, ha aseverado que para Vox lo más importante es un acuerdo de programa, no los "sillones", pero ha incidido en que su partido es "determinante", y como tercera fuerza aspiran a la Vicepresidencia o la Presidencia de las Cortes, "eso es seguro", ha dicho, y en que quieren entrar en el Gobierno, no por un "intercambio de cromos", sino para cambiar "de verdad" el rumbo de las políticas de Aragón, sin plantearse aún qué consejerías podrían ocupar.

Ha asegurado que en la reunión no han hablado del Gobierno, porque para eso "hay mucho por andar todavía" y si no alcanzan un acuerdo de mínimos, no podrían gobernar, pero ha advertido de que Vox hará "valer sus votos" e implementará todas las políticas de su programa que sean posibles desde el Gobierno llegado el caso. "Esta es una carrera a corto-medio plazo y todavía es pronto", ha señalado.

Nolasco confía en que Azcón lea con detenimiento el documento de propuestas que le ha entregado y que pueden mantener otra reunión más adelante para que le traslade si tiene voluntad de construir una mayoría alternativa bajo la premisa de que Vox no busca un simple relevo, sino "cambiar en profundidad las políticas" que en su opinión han llevado al "desastre" a Aragón.

En todo caso, ha reiterado que Vox no aspira a que el PP acepte sus propuestas para ponerlas en marcha, sino a dirigirlas desde el Gobierno. "Esto es como lo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", ha subrayado Nolasco, quien ha argumentado su mala experiencia como concejal de Teruel con muchas de las mociones aprobadas sin que se hayan llevado a cabo para insistir en que si hay un acuerdo programático y sobre la Mesa, "lo lógico" es que Vox entre en el Gobierno.

Nolasco ha destacado que PP y Vox están alcanzado acuerdos en muchos ayuntamientos pero las conversaciones, preguntado concretamente por Zaragoza, no están condicionadas en un "pack".