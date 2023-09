Guerra Ucrania - Rusia en directo | Rusia denuncia un nuevo ataque ucraniano con drones contra la flota del Mar Negro

3:42

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha aprobado una lista de 26 enfermedades por la que los ciudadanos rusos no podrán inscribirse para el servicio militar durante el período de movilización en el marco de la guerra de Ucrania. La orden especifica que las personas que tengan el VIH, la hepatitis B y C, cualquier tipo de tubercolosis, enfermedades cardíacas, diabetes, que hayan sufrido un derrame cerebral o que tengan asma bronquial no serán aceptadas para el servicio militar, según ha recogido la agencia de noticias TASS.