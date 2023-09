En redes difunden un vídeo de un huracán tras un edificio y aseguran que se trata del reciente paso del ciclón ‘Daniel’ por la localidad de Bengasi, en el este de Libia. Es un bulo. Las imágenes no corresponden a este fenómeno meteorológico que ha dejado más de 2.300 muertos en el país norteafricano. Se trata de un montaje de vídeo que recrea por ordenador un potente huracán que en realidad no se ha registrado.

“Inundaciones extremas y lluvias torrenciales en Benghazi, Libia, ante el paso de la tormenta Daniel”, leemos en un mensaje de X compartido más de 300 veces y que acumula más de 1.000 ‘me gusta’. Otro usuario escribe: “Lunes 11 de sept. 2023 tornado en Bengasi (Libia)”. Los mensajes adjuntan un vídeo de 9 segundos que muestra un potente tornado tras un edificio mientras se observan dos relámpagos. La grabación suma más de 126.000 reproducciones y también aparece publicada en mensajes en árabe que la presentan como “el huracán ‘Daniel’”.

Este vídeo no muestra el paso del ciclón ‘Daniel’ por la costa de Libia. Hemos constatado que las imágenes circulan en Internet varios días antes de que este potente temporal alcanzara el territorio libio. Haciendo una búsqueda inversa encontramos el origen de esta grabación en una publicación de TikTok de hace una semana con el título: “Daños causados por un tornado en una ciudad costera”. El ciclón ‘Daniel’ arrasa la zona nororiental de Libia desde el 10 de septiembre. El vídeo tampoco se ha grabado en Libia. Hemos geolocalizado los edificios que aparecen en la grabación en la localidad de Jacksonville Beach, en el estado estadounidense de Florida (30.2764732,-81.3893059).

Las imágenes no son reales, se trata de una creación digital. El usuario que publica el vídeo originalmente gestiona sendas cuentas en TikTok y YouTube desde las que viraliza grabaciones que presenta como “vídeos reales o editados”, sin aclarar qué imágenes son artificiales. Hemos hecho un análisis a velocidad superreducida de las imágenes y constatamos que se trata de un montaje por varios detalles que denotan una edición con ordenador.

El contorno del elemento que se presenta como si fuera un tornado es demasiado definido. Observamos que algunos componentes están superpuestos y no aparecen de forma natural en el vídeo: el lateral derecho del edificio de más de diez plantas se difumina en varios momentos de la grabación. También observamos fallos de edición en los contornos del rayo que aparece al comienzo del vídeo. El verificador AFP Factual apunta que el huracán es una composición que “ya ha utilizado este usuario en otros vídeos”. Puedes comprobar estos detalles en la imagen a continuación.

A la izquierda, ampliación de una captura del vídeo en la que se aprecian imperfecciones en el borde del edificio. A la derecha, la misma figura del tornado ya ha sido utilizada en otras creaciones digitales. VerificaRTVE

Hemos consultado al meteorólogo de TVE Andrés Gómez por el tornado que aparece en el vídeo difundido en redes como si correspondiera al paso de 'Daniel' por Libia. Gómez explica a VerificaRTVE que “no parece real” porque “un tornado no es así, no está tan definido y suele estar más difuso”. Añade que “no se han reportado tornados y desde luego no de esa categoría” como consecuencia de la tormenta ‘Daniel’ en Libia.

Los desinformadores suelen aprovechar situaciones de crisis, emergencias y catástrofes naturales para hacer circular vídeos e imágenes falsas y descontextualizadas. En VerificaRTVE te hemos desmentido recientemente los vídeos falsos difundidos tras el terremoto de Marruecos y los bulos que han circulado en redes tras el paso de la DANA que causó graves daños en España el 3 de septiembre.