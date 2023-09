La DANA que se ha registrado en España el 3 de septiembre ha provocado la muerte de tres personas y otras tres continúan desaparecidas. Las intensas precipitaciones han dejado casas y calles inundadas, vehículos atrapados y cortes en la circulación de trenes y de carreteras en toda España. En redes sociales se han difundido contenidos desinformativos que van desde declaraciones falsas atribuidas a servicios de emergencia a vídeos que se presentan como si correspondieran con este episodio, pero que son imágenes descontextualizadas que no guardan relación alguna con las lluvias actuales. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos la desinformación sobre la DANA.

La grabación no es actual y no guarda relación con los efectos de la DANA que comenzó el 3 de septiembre de 2023 . A través de una búsqueda inversa comprobamos que el vídeo circula al menos desde 2017 . Varias publicaciones comparten una fotografía que muestra el mismo incidente con los dos coches atrapados por fuertes lluvias y lo sitúan en Fuenlabrada en julio de 2017 ( 1 y 2 ). La difusión de estas imágenes coincide con un episodio de fuertes precipitaciones en Madrid que te contamos en RTVE.es . También observamos que la misma fotografía se ha compartido en redes sociales como si correspondiera a un suceso de octubre de 2019 .

Ha circulado en redes sociales en las últimas horas un mensaje que asegura que el 112 de Madrid ha reconocido que no está lloviendo como se esperaba en el contexto de la DANA registrada en España. “#URGENTE 112 de Madrid reconoce que no está lloviendo lo esperado”, señala una publicación de X del 3 de septiembre. Esta cuenta comparte una imagen del aviso de emergencia emitido por Protección Civil en la Comunidad de Madrid debido al riesgo extremo de tormentas que se preveía para el domingo día 3. Además, atribuyen a este servicio la siguiente frase: “La Alerta ha sido para ver si funciona correctamente”.

La alerta de emergencia no vulnera la protección de datos

Sobre el aviso de emergencia enviado por Protección Civil, un mensaje de X asegura: “Tu móvil es ya un arma del gobierno”. Y añade: “Entran sin tu permiso, violan la ley de protección de datos, te aterrorizan y quieren que te confines”. La publicación comparte un enlace a un vídeo de YouTube que acumula más de 100.000 visualizaciones desde el 3 de septiembre y desde el que afirman que “llegan nuevos confinamientos”.

Mensaje que difunde el bulo de que el sistema ES-Alert vulnera la protección de datos. VerificaRTVE

Es falso que los avisos de emergencia del sistema ES-Alert vulneren la ley de protección de datos. En VerificaRTVE ya te aclaramos que estas alertas no necesitan acceso ni a nuestro número de teléfono ni a nuestra geolocalización. Para realizar este tipo de avisos se utiliza un sistema “ciego”: no sabe nada de la persona que recibe la alerta. Tal y como nos ha explicado el experto en ciberseguridad Vicente Aguilera, “no es necesario” que nuestro teléfono tenga activada la geolocalización para recibir el aviso de emergencias. Desde FACUA-Consumidores también han desmentido en su perfil de X que el envío de estos mensajes de alertan vulnera la normativa de protección de datos. Además, su portavoz Rubén Sánchez subraya que “no hay ningún tipo de intrusión en privacidad, porque el Gobierno no sabe a qué móviles les ha llegado el mensaje”.

Los fenómenos meteorológicos adversos y las catástrofes medioambientales son objeto recurrente de desinformación. En redes sociales se comparten y viralizan imágenes y vídeos falsos o descontextualizados que se hacen pasar por reales y se presentan como si correspondieran a hechos con los que no guardan relación. En VerificaRTVE ya te desmentimos algunos bulos que se difundieron en redes sobre los incendios en Hawái (EE.UU.), sobre el que tuvo lugar en la isla de Tenerife, así como del terremoto de Turquía y Siria.

*05-09-2023,13:10 h: Actualización para incluir dos nuevos contenidos desinformativos que han circulado en redes sociales sobre la DANA*