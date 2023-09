Con la previsión de la llegada de la DANA a la península, las autoridades pusieron en marcha por primera vez en Madrid el sistema ES-Alert el domingo 3 de septiembre a través del cual una parte de la población recibió un mensaje de Protección Civil a sus teléfonos móviles. A raíz de este aviso, usuarios de redes sociales se han preguntado qué es esta alerta, cómo puede llegar a nuestros teléfonos móviles y si esta notificación vulnera la normativa de protección de datos. En VerificaRTVE hemos hablado con expertos que responden a estas preguntas.

ES-Alert es un sistema que se ha integrado en la Red de Alerta Nacional y con el que Protección Civil envía mensajes de alerta inmediatos a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia, catástrofe o condiciones climatológicas extremas. Esta tecnología ya se puso en práctica en España en 2022, cuando el Ministerio del Interior lanzó varias alertas a modo de ensayo.

¿Quiénes las reciben?

Vicente Aguilera destaca como ventajas de este sistema que “evita la sobrecarga en la red”, “se transmite de forma mucho más rápida” y se asegura “que llegue a todos los usuarios”, sean o no residentes. Esto incluye, por ejemplo, a los turistas, para que también sean avisados de una alerta potencial. De hecho, este sistema permite que el mensaje no sea difundido únicamente en español, también es posible recibirlo en inglés y en lenguas cooficiales según la comunidad autónoma en la que se encuentre el destinatario, como explicó el exdirector general de Protección Civil y Emergencias, Marcos González, en Todo Mal de RNE (minuto 24:15). Además, según explica Aguilera, el envío “es independiente del operador de telefonía” y “del dispositivo móvil” porque “incluso llega con cobertura 2G” y “no necesita un móvil de última generación”. Con este sistema de alertas se puede notificar “a todos los usuarios de un área restringida” sin la necesidad de “acceder a datos privados del usuario” puesto que “no se emiten de forma directa y no necesitan ningún dato”.

Otra ventaja que destaca Aguilera es que, “al contrario de un SMS, que te llega y puede ser que lo mires o no”, estos mensajes “se mantienen en pantalla con sonido y vibración y, hasta que no los aceptas, no desaparecen de la pantalla” y esto, “es una forma de asegurarte de que el usuario realmente lo está consultando”. Este tipo de alertas pueden activarse y desactivarse acudiendo a la configuración de tu teléfono móvil, tal y como te explicamos en VerificaRTVE.