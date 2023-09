El seísmo de magnitud 6,8 registrado el 8 de septiembre con epicentro a 60 kilómetros al sur de Marrakech se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas y ha dejado imágenes que muestran la devastación en las zonas más afectadas y las labores de rescate de víctimas atrapadas entre los escombros. En medio de esta situación de emergencia derivada del movimiento telúrico, en redes sociales se han difundido vídeos que se presentan como si correspondieran al seísmo en Marruecos pero que no tienen relación alguna con este episodio. Te lo explicamos.

El vídeo no corresponde al terremoto registrado el 8 de septiembre en Marruecos, es una grabación de 2020 . Tras realizar una búsqueda inversa de imagen hemos comprobado que la grabación corresponde al derrumbe de una casa en el distrito de Sbata, en Casablanca, el 5 de agosto de 2020. Medios locales compartieron el vídeo situándolo en el “ barrio de Al-Masoudia, en la prefectura de Ben M'Sick Sidi Othmane ” y explicaron que el colapso provocado por el deterioro del inmueble se saldó con la “ muerte de un varón de 55 años ”. En otras publicaciones encontramos fotografías y vídeos que muestran los momentos posteriores al desplome y la actuación de los servicios de emergencia ( 1 y 2 ).

Este vídeo del derrumbe de un edificio no es actual

El Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia (HAARP) es un proyecto de investigación científica destinado a analizar las propiedades y el comportamiento de la ionosfera que ha sido objeto de desinformación y tergiversaciones en múltples ocasiones, con falsas teorias que intentan situarlo como el origen de fenómenos naturales como huracanes y terremotos. En febrero de 2023 mensajes de redes lo relacionaron con el seísmo de Turquía y Siria. La directora del programa HAARP en la Universidad de Alaska Fairbanks, Jessica Matthews, señaló entonces a Reuters que " el equipo de investigación en el sitio HAARP no puede crear ni amplificar desastres naturales ". Los expertos explicaron a este medio que las ondas de radio de HAARP penetran menos de un centímetro en el suelo en comparación a los 17 kilómetros de profundidad a los que se produjo el terremoto de Turquía. Por tanto, no es posible que las ondas radiofónicas afecten a la condición sísmica de un determinado territorio .

La grabación no es actual y no guarda relación con el seísmo registrado en la noche del 8 de septiembre en Marruecos . Una búsqueda inversa revela que el vídeo circula al menos desde 2020 y que fue grabado en Los Ángeles. La secuencia la publica por primera vez el 1 de mayo de 2020 el usuario de TikTok, Andy Fortenbacher (actualmente ha cambiado su nombre a Jay Hideaway) . El autor es un creador de contenido digital original dedicado al 'videoarte apocalíptico' , tal y como él mismo señala en la página en la que vende sus piezas artísticas . Este vídeo es objeto recurrente de bulos. La grabación ya había registrado amplia difusión en redes sociales cuando la relacionaron falsamente con un avistamiento de ovnis o cuando la presentaron como si se tratara de un supuesto avión espía de la Fuerza Aérea estadounidense .

“Está circulando este vídeo que, supuestamente, corresponde a un suceso lumínico antes del terremoto de Marruecos. Los canales patriotas de los Estados Unidos de América aseguran que este terremoto, como el de Indonesia, fueron obra del HAARP”, leemos en un mensaje de X compartido más de 400 veces desde el 10 de septiembre. El texto incluye una grabación de 10 segundos que muestra una aeronave que emite diferentes destellos de luz en un cielo nocturno mientras sobrevuela una zona urbana. El vídeo presenta un texto sobreimpreso en inglés en el que leemos: “Un gran rayo aparece antes del terremoto en Marruecos por causas desconocidas”. También encontramos un mensaje de Tiktok que difunde la misma grabación relacionándola con el terremoto de Marruecos y acumula más de 175.000 'me gusta'.

Este vídeo no muestra luces antes del seísmo en Marruecos

No es el terremoto de Marruecos, es Japón tras el tsunami en 2011

Varias cuentas de redes sociales comparten una imagen que muestra infraestructuras portuarias destrozadas y barcos volcados en los muelles y lo presentan como si fuera una consecuencia del terremoto en Marruecos. “Su amabilidad hacia nuestro pueblo en Marruecos tras el terremoto que sacudió ayer por la tarde la región de Al Haouz”, leemos en un mensaje en árabe de X que difunde la imagen y que se ha compartido más de 400 veces.

Mensaje de X que difunde una fotografía antigua tomada en Japón en 2011 y la presentan como si correspondiera al terremoto en Marruecos del 8 de septiembre. VerificaRTVE

Esta fotografía no guarda relación alguna con el movimiento telúrico en Marruecos. Se trata de una imagen de 2011. A través de una búsqueda inversa comprobamos que la instantánea fue publicada por la agencia de noticias Associated Press el 12 de marzo de 2011. Como puedes leer en el pie de foto, la imagen muestra “los barcos a la deriva por el tsunami se encuentran en tierra cerca de un puerto en Kesennuma, prefectura de Miyagi” tras “el mayor terremoto registrado en Japón”. La agencia japonesa Kiodo publicó esta fotografía en 2021 en el décimo aniversario de este terremoto y posterior tsunami que dejaron más de 15.000 muertos. La agencia marroquí Maghreb Arab Presse (MAP) ha informado de que estas imágenes que están circulando por Internet de infraestructuras portuarias dañadas no están relacionadas con el terremoto de Marruecos. En RTVE.es puedes ver una fotogalería con imágenes que muestran el antes y el después de algunos puntos del noreste de Japón tras el terremoto y tsunami que arrasó la costa noreste de Japón el 11 de marzo de 2010.