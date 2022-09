El CNHE (NOAA por sus siglas en Inglés) cuenta con varios mapas que puedes usar en esta tarea de seguimiento de los huracanes cercanos a la península ibérica. El primer punto de partida puede ser el mapa del Atlántico norte donde puedes ubicar las tormentas cercanas a nuestro país. Si haces clic en cualquiera de ellas puedes ver la ruta prevista para los próximos días.

Una vez ubicado el huracán que quieres ver (en este caso estamos vigilando los movimientos del huracán Danielle de septiembre de 2022), cuentas con varios gráficos como un mapa del tiempo estimado de vientos o un mapa de alertas. Este último tiene una amplia leyenda que muestra en naranja el centro del ciclón tropical (puedes ver un ejemplo a continuación). Además, permite configurar la visualización del mapa con varios botones.

Cada huracán también cuenta con una pestaña de avisos públicos. Esta es la de la tormenta tropical Danielle de principios de septiembre de 2022. En la pestaña de Archivos puedes ver el histórico de estos avisos. Finalmente, puedes activar las alertas en Twitter de la cuenta National Hurricane Center, que publica tuits cuando hay actualizaciones en la página.

“Tropical Storm #Danielle Advisory 5: Danielle Strengthens Some More. Forecast to Become the Season'S First Hurricane During The Next Several Hours. https://t.co/tW4KeFW0gB“