La investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP) o de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno pasa inevitablemente por el ‘sí’ del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts), que esta semana ha revuelto la política exigiendo una ley de amnistía para los responsables del ‘procés’ como condición necesaria para negociar con cualquier partido. No es una petición en absoluto nueva, pero nunca antes este partido independentista había tenido tanto poder para decidir sobre la gobernabilidad en España, ya que si no apoya a ningún candidato habrá repetición de elecciones, un escenario del que no quieren hablar en los principales partidos. De ahí que la “amnistía” haya sido el centro del debate político esta semana.

De hecho, está siendo un quebradero de cabeza para los dos principales partidos. Feijóo cree que Puigdemont busca devolverle el “155” a España con una ley de amnistía "inconstitucional" que implicaría, a su juicio, equiparar la democracia con una “dictadura” y pide ahora a Sánchez buscar juntos una “tercera vía” a la gobernabilidad del país y un “encaje” al “problema territorial” de Cataluña, palabras que han generado cierto revuelo en su partido.

Mientras, Sánchez no se ha pronunciado sobre la amnistía, si bien insiste en el “diálogo” y la “concordia” para Cataluña dentro de la Constitución (en el pasado dijo abiertamente que un referéndum y una amnistía no tenían cabida en la Carta Magna y no las aceptaría su partido). En el PSOE se ha instalado la ambigüedad. Dicen ahora, en palabras de Patxi López, que es el Constitucional el que deberá determinar si una ley así entra en la Carta Magna o no, pero creen que ahora “no es el momento” de hablar de esto porque le toca a Feijóo intentar su investidura. Y entre los históricos dirigentes socialistas han surgido algunas críticas por parte de personalidades como Felipe González o Alfonso Guerra.