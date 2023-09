El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han celebrado este martes un encuentro, en el marco de la ronda de contactos de la investidura, en el que han coincidido en "anteponer la defensa de la igualdad de los españoles" a sus "discrepancias políticas" con el fin de poder ofrecer "una alternativa" a los "chantajes y subastas" de los independentistas, pese a que son conscientes de que la investidura del dirigente popular puede resultar fallida.

"Así lo será en las comunidades en las que hemos llegado a un acuerdo (...) y de cara a la investidura para poder ofrecer a los españoles una alternativa al perjuicio del PSOE, que está negociando con quien tiene el objetivo político de perjudicar a España", ha dicho Feijóo en una rueda de prensa posterior al encuentro, en alusión a la reunión este lunes en Bruselas entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y las condiciones de este para iniciar un proceso de negociación para la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno.

La cita entre Feijóo y Abascal, que se ha celebrado en el Congreso y ha durado alrededor de una hora y cuarto, ha servido para constatar las "coincidencias" entre ambas formaciones respecto a la "amenaza histórica" que a su juicio existe por un hipotético pacto entre el PSOE y Junts, en caso de que el dirigente popular fracase en la investidura que se celebrará a final de mes y Felipe VI proponga como candidato a Pedro Sánchez.

Este mismo martes, el expresidente de la Generalitat ha reclamado una ley de amnistía y el reconocimiento de la “legitimidad democrática” del independentismo a aquellos que quieran su apoyo. Unas condiciones que Feijóo ya ha rechazado y que dejan en el aire, incluso, la celebración de un encuentro entre ambas formaciones: "Si nos va a proponer la amnistía como requisito, nos podemos ahorrar la reunión tanto Junts como el PP. No tiene sentido”, ha dicho.

Abascal reafirma su apoyo a la investidura

Paralelamente, el líder de Vox ha trasladado de manera oficial su apoyo a Feijóo, pese a que son conscientes de que su investidura puede no salir adelante. "No somos unos incautos, sabemos de las dificultades, pero no nos parece lo más importante", ha añadido, "al menos servirá para mostrar la amenaza que se cierne sobre la igualdad y la prosperidad de nuestro pueblo".

“Santiago Abascal tras su reunión con Feijóo: "Ambas fuerzas políticas vemos imprescindible anteponer el interés de España a cualquier tipo de consideración de partido"



En una rueda de prensa en el Congreso, Abascal ha expresado su "oposición más radical" a las peticiones de Puigdemont, al tiempo que ha advertido de que aquellos que protagonizaron el "golpe a la Constitución" del 1 de octubre de 2017 en Cataluña "hoy pretenden condicionar el Gobierno de España". "Lo que tememos es que ese golpe, si se logra la investidura de Pedro Sánchez, sea perpetrado directamente desde el Palacio de la Moncloa", ha añadido Abascal, que ha explicado que es uno de los motivos que le llevan a apoyar al PP.

"Le he trasladado que Vox respaldará su investidura como alternativa al bochorno de ver a los partidos separatistas subastar la nación de una manera impúdica ante la perplejidad de los españoles", ha insistido. Y es que, según el líder de Vox, España vive un momento de "excepción nacional y democrática" y, por ello, tanto Vox como el PP ven "imprescindible anteponer los intereses de España a cualquier tipo de consideración de partido".

El encuentro entre ambos se produce, además, después de que PP y Vox hayan alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición la Región de Murcia que evita la repetición electoral, algo que han celebrado.