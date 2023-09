Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su rechazo al empleo de las lenguas cooficiales en el Congreso porque, pese a que como gallego es bilingüe, no concibe una Cámara Baja "con pinganillos".

"Soy gallego y hablo mis dos lenguas, pero no concibo un Congreso con pinganillos", ha señalado Feijóo en su cuenta de en la red social X, antes Twitter.

“Soy gallego y hablo mis dos lenguas, pero no concibo un Congreso con pinganillos.



Si todos los políticos nos comunicamos en la lengua común, no procede que los ciudadanos paguen para entendernos en el hemiciclo.



Puigdemont y Díaz no necesitaron traductor.“