Guerra Ucrania - Rusia en directo | Moscú destruye tres drones navales ucranianos que apuntaban al puente de Crimea

Las tropas ucranianas "continúan tomando acciones ofensivas" en el eje de Orikhiv en el sur de Ucrania, y las unidades ya "alcanzan la primera línea defensiva" rusa, ha indicado el Ministerio de Defensa de Reino Unido en su informe diario de la guerra. Rusia, por su parte, mantiene la presión en Kupiansk, "probablemente" para "tratar de distraer a Ucrania" y "obligarla" a dividir sus fuerzas, ha añadido.

