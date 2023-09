10:45

Zelenski ha asegurado que Putin intenta ocultar su debilidad interna, como demuestra lo ocurrido con la muerte del líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y ha acusado al presidente ruso de crear "caos en África".

"No hay fuerza en el otro lado del frente, solo crímenes contra la humanidad, el mundo lo ve todo. ¿Quién ve fuerza en un misil lanzado contra un avión que está volando en paz?, ¿quién ve fuerza en un líder que tiene que moverse por su propio país en un vehículo blindado? (...) Incluso cuando están tratando de crear caos en África. No están demostrando ser fuertes, sino distrayendo al mundo. El terror no significa fuerza",