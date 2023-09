Resumen de la guerra entre Rusia y Ucrania el 31 de agosto de 2023 | La ONU retoma los contactos con Rusia para reactivar el acuerdo del grano

Tuit del ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, sobre la reunión de hoy con ministros de la UE en Toledo.

"La Fórmula de Paz ucraniana es el mayor y más ambicioso proyecto desde la creación de la arquitectura de seguridad tras la Segunda Guerra Mundial. Estamos trabajando activamente juntos para llevar a cabo esta tarea enorme, que hemos discutido hoy en Toledo con los ministros de Exteriores de la UE".

“Ukraine's Peace Formula is the largest and most ambitious diplomatic undertaking since the creation of post-WWII security architecture.



We are actively working together to fulfil this gargantuan task, which we discussed today in Toledo with EU foreign ministers. pic.twitter.com/GdoC39A1yP“