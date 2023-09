El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, enterrado en un funeral privado en San Petersburgo

El funeral del jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, fallecido la semana pasada en un siniestro aéreo, se ha celebrado en privado este martes en un cementerio a las afueras de su ciudad natal, San Petersburgo, según ha informado su servicio de prensa.

"El último adiós a Yevgueni Víktorovich tuvo lugar a puerta cerrada. Los que quieran despedirse de él pueden visitar el cementerio de Porojóvskoe", ha indicado su equipo en un comunicado a través de Telegram.

El funeral de Prigozhin se ha celebrado en medio de un gran secretismo y sin que los periodistas supieran el lugar exacto. De hecho, antes de conocer el comunicado de su oficina, la prensa ha especulado sobre la posible celebración del entierro en distintos cementerios de San Petersburgo.

Según ha adelantado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha asistido al acto."No está prevista la presencia del presidente", ha asegurado Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, añadiendo que el Kremlin no tenía información concreta sobre los preparativos del entierro.

El funeral del jefe de seguridad de Prigozhin, Valeri Chekalov, y el del fundador de la compañía, Dmitri Utkin, fallecidos al estrellarse el avión privado en el que viajaban el 23 de agosto junto a Prigozhin, también estaban previstos este martes.

Chekalov ya ha sido enterrado en el cementerio Sévernoe, según informa el medio Fontaka.ru. Su familia ha estado acompañada de decenas de personas, entre los que se encontraban tanto mercenarios de Wagner como empleados del imperio empresarial de Prigozhin, según Reuters.

El día después del siniestro que acabó con la vida de Prigozhin y otras nueve personas, Putin envió sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijo que conocía a Prigozhin desde hacía mucho tiempo, desde los caóticos años de principios de la década de 1990.

"Era un hombre con un destino difícil y cometió graves errores en la vida", aseguró el líder ruso, que describió al líder de Wagner como un empresario de talento.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó el domingo la identificación del cadáver de Prigozhin y los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de su avión. Según el CIR, la identidad de los ocupantes de avión fue confirmada por los análisis comparativos de ADN.

El Embraer Legacy 600 en el que viajaba Prigozhin se estrelló el 23 de agosto, dos meses después de que Prigozhin liderara un motín contra la cúpula militar y política rusa, por causas aún por determinar.

El motín se resolvió mediante negociaciones y un aparente acuerdo con el Kremlin por el que Prigozhin aceptó trasladarse a Bielorrusia. Putin llegó a acusarle de traición y Prigozhin anunció que no combatiría más en Ucrania. Su última aparición había sido en un mensaje en vídeo en el que daba a entender que se encontraba en África.

El Kremlin ha calificado de "absoluta mentira" la sugerencia de algunos políticos y comentaristas occidentales de que Putin estuviera detrás de la muerte del jefe de Wagner.