Guerra en Ucrania

Las autoridades de Ucrania aseguran que sus tropas avanzarían más rápidamente y sufrirían menos bajas si no fuera por la superioridad aérea rusa, que esperan neutralizar con la llegada de cazas estadounidenses F-16, cuyas primeras unidades llegarían al país a finales de año o comienzos del próximo.

En su tradicional mensaje nocturno a la población, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha manifestado tanto este sábado como este domingo que la principal tarea de los diplomáticos del país es ampliar la misiones de entrenamiento de los pilotos en el extranjero y la de los militares, acelerar el acondicionamiento de las infraestructuras. "Y la tarea de todos juntos es acercar lo más posible el momento cuando los F-16 nos ayuden a mantener alejados a los terroristas rusos", ha recalcado el mandatario.

“More decisions will be made to strengthen our warriors next week. The military command is in charge of developing infrastructure for new Ukrainian jets. Diplomats — engaging more actively with partners to get what our warriors need. The needs are specific. So should the results. pic.twitter.com/kV7qRq80Qm“