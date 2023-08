Zelenski asegura tomarán más decisiones para fortalecer a sus guerreros la próxima semana. "Se tomarán más decisiones para fortalecer a nuestros guerreros la próxima semana", ha señalado el presidente Volodímir Zelenski, en su mensaje diario a la población. "El mando militar está a cargo del desarrollo de infraestructura para los nuevos aviones ucranianos", ha destacado, un día después de confirmar la muerte de tres pilotos ucranianos durante un entrenamiento..

“More decisions will be made to strengthen our warriors next week. The military command is in charge of developing infrastructure for new Ukrainian jets. Diplomats — engaging more actively with partners to get what our warriors need. The needs are specific. So should the results. pic.twitter.com/kV7qRq80Qm“