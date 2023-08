Tres pilotos de las Fuerzas Aéreas de Ucrania han muerto en una colisión de dos aviones sobre la región de Yitomir, en el centro-oeste del país. El siniestro tuvo lugar el jueves, 25 de agosto, y ha involucrado a dos aviones de combate L-39. Uno de los pilotos ha sido identificado como el capitán Andrii Pilshchikov. Foto: Restos de un avión siniestrado en Yitomir. AFP PHOTO / OFFICE OF THE PROSECUTOR GENERAL OF UKRAINE