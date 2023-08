El expresidente estadonidense Donald Trump, que no ha querido asistir al primer debate de los precandidatos republicanos a la presidencia, ha tardado cincuenta y dos minutos en aparecer en escena y quince minutos, del total de dos horas que ha durado, es el tiempo que los ocho aspirantes a la Casa Blanca han dedicado a hablar del tema, en el evento organizado por Fox News en la ciudad de Milwaukee (Wisconsin).

Los candidatos sí han tenido que mojarse, sin embargo, diciendo si apoyarían o no a Trump si fuera condenado por alguno de los múltiples delitos que se le imputan. Y solo dos de ocho -Chris Christie y Asa Hutchinson- han dejado claro que no lo harían.

El posible excesivo protagonismo de Trump en la cita era una de las incógnitas de la noche y finalmente el "elefante ausente en la habitación", como han llamado al exmandatario los presentadores Bret Baier y Martha MacCallum, ha pasado de refilón.

Especialmente para Ron DeSantis, segundo favorito en las encuestas. Ante un público de seguidores republicanos reunidos en el estadio Fiserv, casa de los Bucks de Milwaukee de la NBA, ha optado por echar balones fuera.

"Esta elección no se trata del 6 de enero de 2021, sino del 20 de enero de 2025, cuando el próximo presidente comenzará. Lo que les gustaría a los demócratas es que habláramos de eso, pero tenemos que centrarnos en el futuro, en revertir el declive de nuestro país", afirmó, consciente de que cualquier crítica al exmandatario es una pérdida de apoyo para sí mismo.

A pesar de los intentos de DeSantis de mostrarse como el referente ante la ausencia de Trump, Ramaswamy de 38 años, el más joven y el único "no político", como se ha encargado de destacar, ha intentado comerle terreno con su visión de que es necesario hacer "una revolución para recuperar el control" del país.

Como " el mejor presidente de Estados Unidos en el siglo XXI", así lo ha definido el multimillonario tecnológico Vivek Ramaswamy, minutos después de que todos ellos -salvo Christie y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson- levantaran la mano a la pregunta de si apoyarían a Trump si es condenado por alguno de los procesos que tiene abiertos.

Pese a que se ha negado a aparecer porque considera que no lo necesita al ser ya el líder indiscutible de los republicanos, el público le ha declarado su apoyo incondicional con aplausos a quienes lo han alabado y abucheos a quienes lo han criticado.

Tras ellos estaban el senador de Carolina del Sur Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y Mike Pence. Y, en la cola, Christie, seguido del exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, muy poco conocidos por el público y que hoy no han tenido gran protagonismo.

Todo ello unas horas antes de que Trump acuda una prisión de Georgia para ser detenido por una de las causas que lo acorralan pero no impiden que siga en la cabeza de la carrera a la presidencia.

Se ha pasado por la sala de prensa y ha conversado con los periodistas, criticando duramente a DeSantis, a quien ha acusado de copiar a su padre y de no ser capaz de tener “un solo pensamiento original”.

Y aunque Trump no haya estado en Milwaukee, sí estuvo como invitado Donald Trump Jr, uno de sus hijos , quien ha criticado a Fox News por no dejarlo acudir tras el debate a la zona reservada a los entrevistados.

El hecho de que la ciudad de Milwaukee haya alcanzado este miércoles temperaturas históricas , sobrepasando la simbólica frontera de los 100 grados Fahrenheit (37,8 Celsius), no ha impedido que los ocho precandidatos hayan continuado con su discurso incendiario contra las políticas ambientales de Joe Biden.

Trump califica sus imputaciones de "gilipolleces"

A la misma hora del debate, se publicaba en la red social X una entrevista del expresidente Trump al expresentador de Fox News Tucker Carlson. Trump calificó este miércoles sus cuatro imputaciones penales de "gilipolleces", y dijo que los ciudadanos estadounidenses "lo entienden" ya que no para de subir en las encuestas.

"Gilipolleces. Son todo gilipolleces, es horrible", dijo claramente agitado. Trump defendió que los ciudadanos son "inteligentes" ya que, por lo general, si alguien es imputado baja en las encuestas.

Durante la entrevista con Carlson Trump volvió a defender su creencia de que el entonces vicepresidente, Mike Pence, podría haber detenido la confirmación de la victoria electoral de Biden negándose a aceptar el resultado. La mayoría de expertos coinciden en que, de hacerlo, el republicano hubiera ido en contra de la Constitución.

Trump mantuvo firme su postura y acusó a la fiscal encargada de su caso en Georgia, Fani Willis, de negarle su derecho a dudar de los resultados electorales. El exmandatario también habló del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y aseguró que había "mucho amor" en la multitud congregada frente a la sede del Legislativo estadounidense.

Al ser preguntado si cree que Estados Unidos está abocado a una guerra civil, Trump dijo: "No lo sé... Hay un nivel de pasión que nunca he visto y un nivel de odio que nunca he visto. Es una combinación peligrosa".