No es novedad decir que la política española se ha instalado en los últimos tiempos en la incertidumbre absoluta, en las decisiones tomadas in extremis en el tiempo de descuento y en las carambolas y giros de guion. Y no parece que vaya a cambiar esta dinámica en la XV Legislatura que arrancará este jueves. Más allá de eso, de que comienza una nueva legislatura, hay pocas certezas para la constitución de las Cortes en el marco de unas negociaciones más que complejas que seguían esta madrugada y siguen a esta hora y donde hay que poner de acuerdo a la vez a hasta siete partidos para articular unas mayorías alambicadas con diversos intereses en juego. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo echan su primer pulso este jueves tras el 23J.

Quedarán constituidos el Congreso de los Diputados y el Senado y, de momento, todas las sumas y combinaciones posibles están en el aire y ninguna mayoría- ni la progresista ni la conservadora- está asegurada para la Mesa del Congreso. En el Senado la mayoría absoluta del PP deja el escenario claro y Pedro Rollán será su presidente.

Esta primera negociación para el Congreso, con Cuca Gamarra (PP) y Francina Armengol (PSOE) peleando por la Presidencia, es clave y definitiva en el devenir de toda la legislatura y en las aspiraciones de gobernar del PP y del PSOE. Si Sánchez no es capaz de articular una Mesa del Congreso de mayoría progresista es evidente que se le escapan muchas opciones de mantenerse en La Moncloa.

Las negociaciones para las Cortes y para la investidura son independientes y así lo han manifestado los partidos, pero la lógica política y parlamentaria dice que presidir un gobierno con el Congreso de los Diputados comandado por el PP, con mayoría absoluta además en el Senado, se convertiría en un auténtico campo de minas para el socialista. Pase lo que pase este jueves, Feijóo no lo tiene más fácil y el PP no obtiene más manos tendidas para formar gobierno que las de Vox, UPN y la posible de Coalición Canaria, sin cerrar.