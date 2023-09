Sobre esta información

Las imágenes y biografías de los diputados han sido extraídas de las páginas web del Congreso, del Senado, de los partidos políticos, entidades a las que pertenecían previamente (ayuntamientos, organismos autonómicos, etc.), de agencias y, en algunos casos, facilitadas por los propios interesados al no contar con ellas en una primera investigación.

La edad de cada persona corresponde a la que tendrá en 2023, ya que no siempre se ha podido encontrar su fecha de nacimiento completa. La mayoría se han obtenido de sus fichas en la web del Congreso, mediante consulta con los partidos o tal cual se recogen en Wikipedia. En cuanto a la formación, siempre que esta información está disponible, figuran los estudios más elevados de las especialidades cursadas y se han descartado los másteres por una cuestión de espacio. Por ese mismo motivo no se han podido añadir todas las profesiones y, cuando han desempeñado varias, se ha optado por mostrar las más representativas. El presidente del Gobierno y los ministros aún en funciones cuentan con ocupaciones genéricas previas a su condición ejecutiva.

DatosRTVE considera nuevos diputados a aquellos que no formaron parte del Congreso en la legislatura anterior. Para este recuento se ha tenido en cuenta tanto a los 350 diputados que tomaron posesión en la primera sesión del 3 de diciembre de 2019 como a quienes lo han hecho como sustitutos a lo largo de la legislatura. No obstante, hay algunos nuevos diputados que pasaron por la Cámara Baja previamente, por lo que se ha especificado para todos el tiempo que han estado en ella. Para indicar ese período se ha optado por un ‘redondeo’: a partir de los seis meses se ha impuesto la cifra superior y, por debajo de ese período, la inferior. También se ha indicado si las personas no han llegado a cumplir un año completo.

En cuanto a las visualizaciones, el “bloque de izquierdas” se refiere a los partidos de izquierda y otros que, aun siendo conservadores, apoyaron a Pedro Sánchez en 2019 y podrían hacerlo también en una posible investidura. Además, en todas ellas se muestra primero al líder de la formación política y después al resto de sus componentes por orden alfabético de su primer apellido. En el caso de Carla Toscano, sustituta de Iván Espinosa de los Monteros y Juan Luis Steegmann, ocupa la posición del primero de ellos al tratarse de varios cambios en un corto lapso de tiempo.

Si encuentras algún error o deseas realizar alguna modificación, puedes enviarnos un correo a datosrtve@rtve.es indicando los cambios y las personas a las que afectan.

Redacción y documentación: Ana Martín Plaza y Cristina Pozo García | Infografías: Juan Manuel Leralta y Pedro Jiménez | Desarrollo: Nacho Díaz Anabalón e Israel Visedo Pereira | Coordinación: José Á. Carpio y Jaime Gutiérrez