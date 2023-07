¿Quién ha dicho que la halterofilia es un deporte de hombres?

Que la halterofilia ha sido, hasta hace poco, un deporte de hombres no lo decimos nosotras. Lo dicen los hechos. Hasta los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000, no hubo categoría femenina. Lo sabe bien Mónica Carrió, que fue una de las primeras mujeres en debutar. “Llegar a ser olímpica fue difícil porque la halterofilia femenina no estaba en los JJ.OO. Una dificultad que se añadió a otras anteriores”, nos cuenta.

Carrió se refiere a la reacción de sus padres cuando les contó que quería practicar este deporte. “En el Club de Halterofilia de Alzira no había ninguna mujer, así que no tuve referentes. Mis padres, además, pensaban que era un deporte solo para hombres y que deformaba el cuerpo de las mujeres. Y yo, que habitualmente iba encorvada, pude convencerles diciéndoles que, si lo practicaba, iba a ir recta”, recuerda.

La deportista valenciana –que fue campeona de España 10 veces– empezó a practicar la halterofilia a los 10 años. “Yo jugaba al baloncesto y mi hermano practicaba halterofilia, así que, cuando acababa mi entrenamiento, iba a verlo entrenar y me llamaba mucho la atención que no hubiera ninguna chica, con lo cual me entraban más ganas de practicar ese deporte”, nos cuenta.

A día de hoy, es policía nacional e imparte charlas a los jóvenes sobre, entre otras cosas, las bondades del deporte. Pero es que, además, es jueza internacional de primera de halterofilia, lo que le permite seguir en contacto con su deporte favorito.

Ahora sí hay referentes A diferencia de Carrió, las deportistas de ahora sí tienen referentes. Irene Martínez es una de ellas: “La frase típica era que te ibas a poner como un hombre, pero ahora las cosas son distintas. Hay muchas mujeres en los gimnasios, para nada parecemos hombres las mujeres que hacemos halterofilia”, defiende en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. La deportista gallega, que vivió en la capital durante varios años, nos explica lo que le ha dado la halterofilia. “Me ha aportado muchos valores que creo que es complicado que te aporten otras cosas. Y experiencias maravillosas. He conocido a mucha gente, he viajado mucho. Y lo más importante: me ha enseñado a superar muchos baches, porque la vida no es fácil, y creo que me ha dado una personalidad distinta”, relata. Su pasión la comparte con Laura García, de 18 años. “Lo primero que se necesita para practicar la halterofilia, y es común a todos los deportes, es sacrificio y constancia. También fuerza, coordinación, velocidad. Pero sin capacidad de trabajo en la vida no se puede llegar alto”, reconoce.