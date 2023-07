Casi un millar de personas murieron tratando de llegar a España en patera durante la primera mitad del año

Al menos 951 personas han fallecido su intento de llegar a España en patera durante el primer semestre del año, según datos del colectivo Caminando Fronteras que ha presentado este jueves en su informe "Monitoreo Derecho a la Vida". La ONG calcula que unas 778 que viajaban por la ruta canaria y otras 102 por la ruta de Argelia hacia el Levante o las Islas Baleares.

Cada cuatro horas y media ha perdido la vida uno de cada cuatro migrantes. Entre las víctimas, dice el informe, han registrado a 112 mujeres y a 49 niños y niñas. La organización advierte que la vía atlántica está aumentando "su capacidad mortífera", a pesar de que las cifras oficiales reflejen un descenso en el número de llegadas en patera.

Se trata de personas, según el informe, que procedían de hasta 14 países diferentes, entre los que se encuentran Marruecos, Argelia, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Senegal, Sri Lanka, Islas Comores, Sudán y Siria. Además, calculan unas 19 embarcaciones han desaparecido con personas a bordo.

"Sólo queremos saber"

Además, añaden que las víctimas desaparecidas han sufrido "la negación del derecho a ser buscadas. Las víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados sufrieron enterramientos en fosas comunes, carencia de protocolos de identificación con garantías y ausencia de enterramientos dignos."

El informe recoge varios testimonios como el de A.J., amiga de familiares en búsqueda que asegura: "Hace ya muchos días que no tenemos noticias de ella. Estamos muy preocupados, esto es muy duro, nosotras hablábamos todos los días. Su familia en el país está muy angustiada. Yo hago todo lo que puedo para buscarla, para intentar saber algo y tener noticias suyas, pero no sabemos cómo ni dónde buscar... Y yo soy quien tiene que informarles a ellos, y no tengo nada que decirles. Ellos siguen teniendo esperanza, pero yo creo que ya no está entre nosotros. Sólo queremos saber”.

La organización recoge estas cifran, aseguran, a través de "datos directos de fuentes primarias se han cotejado con fuentes oficiales, comunidades migrantes y organizaciones sociales en terreno" con las en contacto de forma permanente.