Sunak, además, ha confirmado este jueves que su Gobierno pedirá permiso a los tribunales para recurrir el fallo de la Corte de Apelación. En un mensaje difundido en Twitter, el líder conservador ha señalado que, si bien respeta el dictamen de esa corte, "no está de acuerdo" con sus conclusiones.

"Creo firmemente que el Gobierno ruandés ha ofrecido las garantías necesarias para asegurar que no exista un riesgo real de que los solicitantes de asilo reubicados en virtud de la política de Ruanda sean devueltos por error a terceros países", ha afirmado.

“It is this country – and your government – who should decide who comes here, not criminal gangs.



