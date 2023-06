Tim Burton y su fascinante universo, uno de los más originales de la historia del cine

Esa charla con Burton tuvo lugar en Madrid, en 2022, con motivo de la gran exposición dedicada al cineasta. Y para Juan Luis fue muy especial: "Yo había estado varias veces con Tim Burton en sus presentaciones en Madrid de diversas películas, pero esta vez le noté más alegre, más dicharachero. En ese momento ignoraba todavía que había iniciado un romance con Monica Bellucci, pero unos días después saltaba la noticia. Entonces comprendí que estuviera tan feliz. Tuve la ocasión de preguntarle si trabajaría con su actor fetiche, Johnny Depp, cancelado por su tumultuosa relación con Amber Heard. Contestó de forma valiente que siempre tomaría como opción a Johnny Depp".

Y es que Johnny depp ha interpretado a muchos de los inadaptacos que pueblan su filmografía. "Tim Burton suele dar vueltas al mismo tema, el personaje marginado por su apariencia y por ser distinto -asegura Juan Luis-. Sus frikis suelen tener buen corazón, como Eduardo Manostijeras, que pretende hacer estatuas de hielo bonitas, pero no puede evitar que las tijeras de sus manos hagan daño. O Jack Skellington, que quiere organizar las mejores navidades del mundo, pero se le escapa el pequeño detalle de que los regalos que hace, cabezas cortadas y demás, horripilan a los peques, así que acaban disparando contra su carromato".

Tim Burton: "Siempre me identifico con historias de inadaptados" ESTEBAN RAMÓN

"Explora temas como la búsqueda de identidad, la aceptación personal y la superación de la adversidad -añade Juan Luis-. Estos personajes a menudo enfrentan desafíos y obstáculos en su lucha por encontrar su lugar en el mundo. La representación de los inadaptados en las películas de Tim Burton tiene conexiones autobiográficas. Burton ha hablado abiertamente sobre su propia experiencia de sentirse diferente y marginado durante su infancia y adolescencia. Además, muchos de los personajes inadaptados en las películas de Burton son retratados como individuos creativos y visionarios, lo cual podría reflejar su propia identificación como artista fuera de los estándares establecidos".