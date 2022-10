¿Quién no ha visto una película de Tim Burton? Es posible que incluso en ese caso seamos capaces de identificar alguno de los personajes que habitan en el fascinante universo del cineasta californiano. Desde el Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad a La Novia Cadáver o Eduardo Manostijeras.

Durante la entrevista que concedió a Informe Semanal el propio Burton nos recordó a una de esas extrañas criaturas excéntricas, solitarias y hasta terroríficas, pero también románticas, tiernas y soñadoras.

Tim Burton pasó su infancia y adolescencia en Burbank, California, donde nació hace 64 años. El dato biográfico es fundamental para entender por qué desde niño sintió que no encajaba en los estándares sociales de la soleada California de los años 60, la de los hippies y el surf, mientras en la radio sonaban los Beach Boys o el California Dreamin' de The Mamas & the Papas…

Burton prefería dibujar de manera compulsiva personajes sombríos o ver las películas de terror y ciencia ficción de serie B de los años 50 que echaban por la televisión. Sentirse diferente, explicó el cineasta, era "un estigma mayor cuando él crecía que en el mundo actual", y aseguró que pase lo que pase a lo largo de la vida "ese sentimiento se queda contigo".

Tim Burton disfruta del proceso creativo Si algo tienen que agradecer a Tim Burton las hordas de seguidores de todas las edades que no se pierden ni una de sus películas es haber sacado del armario a ese friki que, según el crítico de cine Jesús Palacios, "todos los aficionados al cine fantástico y de terror llevan dentro". 'De película' se mete en la mente de Tim Burton Durante la conversación con Tim Burton se notaba lo mucho que le gusta hablar del proceso creativo, de cómo cualquier dibujo, cualquier idea puede ser el germen de algo mucho más grande. A lo largo de su carrera ha tenido conflictos sonados con los grandes estudios cinematográficos por su empeño en sacar adelante sus proyectos más personales sin ceder a las presiones de las productoras. Es algo a lo que "estoy acostumbrado", dijo en la entrevista, especialmente en el caso de Disney, donde empezó muy joven a trabajar como animador. Su estilo claramente no encajaba con el de la factoría y le despidieron al calificar Frankenweenie, un corto inspirado en el mito de Frankenstein, como no, adecuado para el público infantil. Otro gran proyecto, la película de Superman en la que trabajó durante un año, nunca vio la luz. Las ideas, afirmó el cineasta, "a veces son una semilla que crece, otras una semilla que permanece latente en el tiempo y luego vuelve a crecer. Depende de dónde te encuentres en tu vida". Como Pesadilla antes de Navidad, cuyo origen fue un poema que escribió y animó en los inicios de su carrera y que tardó diez años en convertirse en película.