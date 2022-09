Tim Burton, en su laberíntica exposición: "Es como estar dentro de mi mente"

“Es como estar dentro de mi mente, representa mi mente”. Tim Burton explica a TVE su primera impresión al acceder a la exposición que mañana se inaugura en Madrid. El cineasta ha supervisado una muestra inmersiva que repasa su trayectoria y personalidad a través de dibujos, bocetos, maquetas u objetos de su filmografía.

“He tenido exposiciones en lugares tradicionales, como el MOMA, pero lo nuevo de esta es que es como entrar en el proceso creativo, ya sea dibujos, esculturas o animación”, explica el cineasta. Situada en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid, la muestra ambiciona ser única para cada visitante, que de algún modo elige el recorrido en función de los caminos que se bifurcan laberínticamente. En el arco de entrada principal hay un pulsador y al accionarlo se ilumina una de las cuatro puertas de acceso posible: ‘elige tu propio Tim Burton’.

“Cuando me lo propusieron, sentí que era algo completamente nuevo para mí. Trabajar en el proyecto fue como hacerlo en una película, en el sentido que era un equipo con el que tuve una gran afinidad”, dice con cierta ilusión.

El recorrido simula el proceso creativo de Tim Burton. El recorrido simula el proceso creativo de Tim Burton. LETSGO

Bocetos originales nunca antes vistos, cuadros, recreaciones hiperrealistas de los personajes de sus películas, vestuario original, instalaciones de video mapping y gigantes figuras elaboradas a partir de modelado 3D de los dibujos del artista, todo ello acompañado de las bandas sonoras de sus filmes, para crear la ilusión de inmersión en su univero creativo.

Pese a la oscuridad de su imaginación, Burton no es en absoluto oscuro e introvertido, sino locuaz y gracioso. Nacido en la soleada California, (Burbank, 1958), se autodefine como un bicho raro, pero es un creador mimado por el sistema desde sus éxitos de los años 80. Criado como animador en Disney, conoció el éxito desde el comienzo y nunca ha abandonado los grandes estudios.

La exposición 'Tim Burton, el laberinto". La exposición 'Tim Burton, el laberinto". LETSGO

“Siempre me han gustado los monstruos. No me asustan, me identifico con ellos. Son inspiradores”, afirma en creador de Eduardo manostijeras o Beetlejuice. Su identificación con los inadaptados continuará en Miércoles, la serie sobre el personaje de la familia Addams que ya tiene apunto de estreno. “Es un personaje que me encanta, con el que me identifico: sus padres, su situación en el colegio”.

¿Recuerda su primer dibujo? “Todo el mundo los hacía y yo también. Recuerdo que fue algo muy terapéutico, algo que disfrutaba. Psicológicamente me liberaba de algún modo, liberaba sentimientos y eso era importante”. Si la exposición es como estar en su mente, ¿qué es lo que le inspira? “Lo que sea, no pienso mucho en eso. Es algo espontáneo, orgánico”, explica.

La exposición 'Tim Burton, el laberinto". La exposición 'Tim Burton, el laberinto". LETSGO

Los comisarios bucearon junto a Burton en los materiales que el artista guardaba en su casa de Burbank, donde descubrieron algunas obras que el artista había olvidado que existían: Burton se define como un acumulador de objetos.

La exposición cuenta también con materiales creados específicamente para esta muestra como esculturas originales de gran tamaño de personajes inéditos o pantallas donde se pueden observar animaciones de los dibujos a lápiz, tinta o acuarela del propio Burton.

Pese al recorrido a lo ‘elige tu propia aventura’, el visitante acaba por pasar por los 15 espacios diferenciados: más de la mitad del total. Siete espacios sí son comunes y obligatorios, y en ellos se disfruta de algunos de los personajes más especiales del creador de Frankenweenie, Pesadilla antes de navidad o Pee Wee Herman. Organizada por la empresa española Letsgo, la idea de la exposición es que, según su éxito en Madrid, inicie una gira por todo el mundo.