Guardiola pide "unos días" a la Asamblea para pactar con Vox antes de ir a la investidura "fallida" de Vara

La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a la presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín, "unos días" para retomar los contactos con Vox y pactar con la formación de Santiago Abascal su propia investidura, antes de ir a una "fallida" del socialista Guillermo Fernández Vara, que ha reiterado que se presentará, aunque le "partan la cara" por no tener mayoría absoluta.

Vara intentará formar Gobierno en Extremadura, pero no descarta su marcha si no lo logra

Martín ha iniciado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato o candidata a la investidura, después de que las negociaciones entre PP y Vox hayan encallado.

La candidata trató de limar asperezas este lunes abogando por el "diálogo" con Vox, que ahora considera "imprescindible" y por un "acuerdo programático" con la formación de Abascal en esta comunidad autónoma. Todo ello despúes de negarse la pasada semana a gobernar con quien "niega la violencia machista".

Llegó a advertir entonces a Vox que, o apoyaba su investidura como presidenta de la región, o habría elecciones. "Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista", así como a quienes "deshumanizan" a los inmigrantes o "colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI", afirmó Guardiola, y aseveró que cree "en una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa y solidaria", con duras acusaciones a la formación de extrema derecha.

La dirigente 'popular' ha señalado que le ha pedido que no tramite la petición de Fernández Vara de ser investido, a quien acusa de querer hacer "un sainete utilizando a la institución", a sabiendas de que no le dan los números, para hacer un nuevo "servicio" a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 23J.

Guardiola ha reiterado que el bloque de "centro-derecha" es el "único" que puede formar Gobierno y que pueda lograr los apoyos necesarios para investir un presidente, y critica que Fernández Vara se presente "como el salvador de una tierra que va a estar bloqueada", cuando la realidad es que "lleva bloqueada mucho tiempo" y el único responsable es Fernández Vara y sus políticas.

Niega presiones del PP para llegar a un acuerdo con Vox

En su intervención, en la que ha negado presiones de su partido para llegar a un acuerdo con Vox, sino que ha escuchado "opiniones", ha dicho que no ha cambiado de postura desde su comparecencia tras la sesión constitutiva de la Asamblea, en la que reiteró que la formación de Abascal no entraría en su Gobierno, y se ha vuelto a remitir a la carta dirigida a los militantes este pasado domingo.

Ha asegurado su mano "está tendida" y "los puentes siguen ahí" porque su intención es seguir hablando porque lo único que le importa es Extremadura y los extremeños, y ha mostrado su preocupación "por la crispación, el odio, el enfrentamiento y la polarización".

Además, ha afirmado que no va a permitir que se utilice Extremadura "para tumbar un gobierno de cambio" en España, ya que el 23 de julio también se juegan "mucho" los extremeños, por lo que considera que "o es justo" que se utilicen sus palabras "para intentar hacer daño e impedir un gobierno tan necesario y de cambio como el liderado por Alberto Núñez Feijóo".

Y al ser preguntada si mantiene que Vox no estará en su hipotético gobierno, se ha limitado a contestar que ha sido "muy clara" al respecto. "No voy a consentir lo que ha pasado estas semanas, utilizando Extremadura y mis palabras para generar odio y crispación", ha dicho Guardiola, que ha defendido que lo que quiere ahora es "que baje el ruido" y haya "un clima de paz y no de enfrentamiento y guerra".