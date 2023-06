El presidente de Extremadura en funciones y candidato socialista a la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de usar la región como un “banco de pruebas” para “tapar” el pacto entre PP y Vox para un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Un "experimento", ha incidido, para que Feijóo vea cómo se “relacionará” el PP con Vox en el futuro.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, ha considerado que es “sorprendente” la explicación que Feijóo dio este miércoles respecto a por qué que en la Comunidad Valenciana el PP y Vox han acordado un gobierno de coalición y en Extremadura la ‘popular’ María Guardiola se ha negado en rotundo a gobernar con los de Santiago Abascal. En concreto, Feijóo argumentó este miércoles que en la Comunidad Valenciana Vox tiene un mayor porcentaje de votos (un 12%) que en Extremadura (8%).

Vara cree que en realidad lo que está haciendo el líder ‘popular’ es “experimentar” con los extremeños y cree que necesita “opacar” su pacto con Vox en la Comunidad Valenciana usando Extremadura como “experimento” para “taparlo” en caso de que les pudiera perjudicar electoralmente.

Así, el socialista ha incidido en que los partidos de derecha están “representando un teatro” para ver cómo se relacionarán en el futuro y ve “grave” que se planteen llevar a Extremadura a una repetición electoral, por lo que Vara se ha comprometido a hacer “todo lo posible” para evitarlo. En este sentido, ha planteado los riesgos que conllevaría, dado que las elecciones no podrían ser hasta noviembre y la constitución de un gobierno no se efectuaría hasta enero, sin poder ejecutar, ha advertido, los fondos europeos. “A lo mejor, hablando de esto, hablamos de los problemas de los extremeños porque es de lo que nadie habla”, ha criticado.

A su juicio, PP y Vox “quieren que pase el 23J sin que haya pasado nada” y “no les importa que Extremadura no tenga un presidente con tal de que Feijóo tenga “un banco de pruebas con el que experimentar en el futuro”. Ha criticado, por tanto, que "no se hayan esforzado lo suficiente" para que Extremadura tenga un presidente.

Además, no ve creíble que Guardiola no quiera pactar con Vox (la candidata 'popular' dijo que no gobernaría con quien "niega la violencia machista) después de que le haya ofrecido al partido de Abascal la presidencia del Parlamento extremeño, una secretaría y un senador. Una oferta que Vox rechazó y finalmente fue investida presidenta de la Cámara regional la socialista Blanca Martín.