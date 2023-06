El PSOE ve en el choque de PP y Vox en Extremadura un "teatrillo" que ambos partidos intentarán prolongar hasta después de las elecciones del 23J y ha alertado de los pactos ocultos que tienen ambas formaciones. Así se ha pronunciado este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El ministro y miembro de las listas socialistas del 23J ha dicho que no le da ninguna credibilidad a lo que está ocurriendo en Extremadura entre los partidos que lideran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, pero sí le preocupa "enormemente" que no se conozcan sus "pactos ocultos".

"No nos llevemos a engaño. Seamos conscientes de que el Partido Popular y Vox son lo mismo, tan lo mismo son que cuando el Partido Popular no necesita a Vox, como en Cantabria o Madrid, también asume las políticas extremistas de Vox", ha recalcado al ser preguntado por las negociaciones entre ambas formaciones.

En Extremadura, la candidata del PP, María Guardiola, ha insistido en varias ocasiones en que no compartirá Gobierno con Vox, quienes "niegan la violencia machista". El choque es frontal entre los dos partidos en esta comunidad, tanto que no acordaron repartirse la presidencia de la Asamblea y esta recayó en el PSOE, el partido más votado. Tanto PP como Vox han amenazado con la repetición electoral si no hay acuerdo, y ambos se responsabilizan mutuamente de la posibilidad de llegar a este escenario.