El calor intenso lleva a que la mayoría de provincias andaluzas instauren la jornada intensiva en algunos sectores

Los profesionales de la construcción comienzan este lunes la jornada de trabajo intensiva en la mayoría de las provincias andaluzas coincidiendo con el aviso rojo por riesgo de calor extremo activado por la Agencia Estatal de Meteorología en Sevilla y de Córdoba, donde las temperaturas alcazarán los 44 grados.

La instauración de jornada intensiva se ha instaurado para evitar la exposición de altas temperaturas en las horas centrales del día. En concreto, esta jornada se extenderá hasta el 8 de septiembre, y afectará a más de 20.000 trabajadores en la provincia de Córdoba.

“�� DIRECTO I Instaurada la jornada intensiva durante la ola de calor. Córdoba, en riesgo extremo, la adopta para el sector de la construcción. Hay posibilidad de extenderla hasta septiembre



��️ Informa I Roberto Loya @RTVEAndalucia



▶️ https://t.co/BoUUNPsryh pic.twitter.com/b0YpHFdsS0“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 26, 2023

La única provincia que no lo aplicará será Málaga tras no llegar a un acuerdo, pese a que UGT ha valorado la propuesta de que la jornada intensiva se aplicase a partir del próximo 12 de julio en esta provincia durante 45 días, algo que no ha respaldado CCOO, la otra central sindical con representación en la mesa de negociación.

A fecha de hoy, cada empresa en Málaga tendrá su propio calendario, lo que, según ha explicado UGT en un comunicado, deja "indefensos y desamparados" a más de 50.000 trabajadores en la provincia, el sector más damnificado por la siniestralidad laboral.

Estos acuerdos son la consecuencia del real decreto ley 4/2023 del 11 de mayo, que prohíbe desarrollar ciertas tareas durante la época de mayores temperaturas, así como la adaptación de las condiciones de trabajo y la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada cuando la AEMET emite aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo.

Las jornadas intensivas es la principal ‘arma’ con la que cuentan los trabajadores de la construcción y del campo en Andalucía para hacer frente a los frecuentes episodios de altas temperaturas en verano, ya que al desarrollar su actividad en el exterior están más expuestos a los golpes de calor y a otras patología asociadas.