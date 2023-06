Miles de estadounidenses protestan por el retroceso de los derechos de las mujeres en el país

Miles de ciudadanos han salido a la calle este sábado en Estados Unidos para protestar por el retroceso de los derechos de las mujeres, el día en el que se cumple un año de la histórica sentencia del Tribunal Supremo que acabó con la protección federal del derecho al aborto.

Con lemas como: "Seguimos siendo la resistencia y no vamos a retroceder", miles de estadounidenses han dejado claro su rechazo a las leyes que han surgido en el último año en muchos estados del país como Texas, donde no se puede abortar más allá de la sexta semana de embarazo, y Wisconsin, donde hay una prohibición total.

Otra imagen de la manifestación en la capital estadounidense. Anna Moneymaker/ Getty Images via AFP

"Seguimos en la resistencia y luchando hasta que no tengamos la salud reproductiva que merecemos", ha apuntado Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva, una de las organizadoras de la marcha que se ha celebrado en la capital estadounidense.

Medio millar de ciudadanos han participado en las actividades de esta jornada en Washington DC, que han incluido una marcha hasta el Tribunal Supremo, donde hace un año se tumbó la sentencia Roe contra Wade, que había protegido a nivel federal el derecho a abortar en el último medio siglo.

Cambiar de estado para poder interrumpir el embarazo

Cambiar de estado es una de las prácticas a las que se han visto abocadas millones de mujeres para poder abortar. No solo las que deciden no continuar con sus embarazos porque no quieren ser madres en ese momento, sino también aquellas a las que se les detectan problemas de salud en el feto y tampoco pueden abortar en sus estados.

01.19 min El derecho al aborto cumple un año de su anulación en Estados Unidos prohibido ya en medio país

Maggie Young, una joven del estado de Virginia, conoce muchos casos de chicas que han tenido que "cruzar las fronteras estatales o tener abortos ilegales que son realmente inseguros" y es por ello que este sábado decidió sumarse a la marcha en DC. "Nos trajeron a este mundo en un momento en el que parecía que ser mujer iba a ser genial, pero a medida que crecimos pudimos ver que las cosas se están revirtiendo. Hemos perdido más y más derechos y no queremos perder más", ha explicado.

Aunque mucho menos numerosas que las de hace un año, cuando miles de ciudadanos se lanzaron a las calles enfurecidos por la decisión del Supremo, se han celebrado actos en las principales ciudades del país como Chicago, Atlanta o Charlotte, ciudad elegida por la vicepresidenta Kamala Harris para ofrecer un discurso.

La vicepresidenta Kamala Harris durante un acto en Charlotte, Carolina del Norte. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

"Durante los últimos 365 días, las mujeres de nuestra nación han sufrido las consecuencias de estas leyes que han creado confusión, caos y miedo", ha apuntado Harris, quien se ha convertido este año en la cara más visible del gobierno de Biden en la lucha en favor de los derechos reproductivos.