El Tribunal Supremo de EE.UU. mantiene el acceso a la píldora abortiva mifepristona

En un mensaje celebrando la decisión del Supremo, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha destacado que "la mifepristona sigue estando disponible y está aprobada para su uso seguro y efectivo mientras continuamos con la batalla en los tribunales".

El mandatario ha asegurado que su Gobierno continuará defendiendo la aprobación de la mifepristona por los reguladores, y ha declarado que seguirá "luchando contra los ataques a la salud de las mujeres políticamente motivados".

“Today, the Supreme Court stayed a decision that would have undermined FDA’s medical judgment and put women’s health at risk.



As a result, mifepristone, an FDA-approved drug for medication abortion, remains available and approved.“