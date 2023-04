La píldora abortiva mifepristona seguirá estando disponible en Estados Unidos por ahora, pero con importantes restricciones, como la obligación de acudir al médico para obtener el fármaco, según ha dictaminado un tribunal federal de apelaciones.

El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, ha revocado parte de la orden emitida el pasado viernes por el juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Amarillo (Texas), que había suspendido la aprobación del fármaco por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) mientras estudia una demanda de grupos antiabortistas que pretenden prohibirlo.

El gobierno de Biden y el fabricante de la mifepristona de marca, Danco Laboratories, habían solicitado una suspensión de emergencia de esa orden.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones se ha negado a bloquear partes de la orden de Kacsmaryk que restablecen efectivamente las restricciones a la distribución de la píldora que se habían levantado desde 2016. Además del requisito de visitas médicas en persona para recetar y dispensar el medicamento, esas restricciones incluyen limitar su uso a las primeras siete semanas de embarazo, frente a las 10 actuales.

La orden de Kacsmaryk entrará en vigor el viernes.

Sin embargo, Kacsmaryk consideró que era probable que los grupos antiabortistas tuvieran éxito en cuanto al fondo de la cuestión, al escribir que la FDA "consintió en sus legítimas preocupaciones de seguridad -en violación de su deber legal- basándose en razonamientos y estudios manifiestamente infundados que no respaldaban sus conclusiones" cuando aprobó la mifepristona.

Las sentencias dictadas por ambos jueces la semana pasada eran medidas cautelares preliminares que deben permanecer en vigor mientras las demandas estén pendientes , y no son definitivas.

La demanda ante Kacsmaryk fue presentada contra la FDA en noviembre por cuatro asociaciones médicas antiabortistas encabezadas por la recién creada Alianza para la Medicina Hipocrática y cuatro médicos antiabortistas. Sostienen que la agencia utilizó un proceso inadecuado cuando aprobó la mifepristona en 2000 y no consideró adecuadamente la seguridad del fármaco cuando lo utilizaban chicas menores de 18 años para interrumpir un embarazo.

Fármacos que representan más de la mitad de los abortos del país

La mifepristona forma parte de un régimen de dos fármacos, administrados en combinación con misoprostol, para abortos farmacológicos en las 10 primeras semanas de embarazo. Estos fármacos representan más de la mitad de todos los abortos del país.

Algunos médicos han afirmado que si no se dispone de mifepristona, cambiarían a un régimen de solo misoprostol para un aborto con medicamentos, que no es tan eficaz. Sin embargo, aún no está claro el grado de disponibilidad.

Algunos estados liderados por demócratas han empezado a almacenar los fármacos desde la sentencia de Kacsmaryk.