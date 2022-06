El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha reaccionado en Twitter tan pronto como se conoció el fallo que revoca la sentencia "Roe contra Wade" que en 1973 legalizó la interrupción del aborto en todo Estados Unidos.

Abbott ha afirmado que "Texas es un estado a favor de la vida" y que siempre luchará "para salvar todos los niños de la devastación del aborto".

El gobernador de Texas ha valorado como correcta la decisión del Tribunal Supremo que permite a cada estado decidir sobre el aborto.

“Statement on U.S. Supreme Court decision to overturn Roe v. Wade: https://t.co/907gCgnuKq pic.twitter.com/N3TXtmLjSz“