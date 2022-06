La Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado el histórico fallo 'Roe versus Wade' que reconocía el derecho al aborto sin restricciones antes de las semanas 24 y 28 de embarazo. La decisión ha causado reacciones muy dispares al tratarse de uno de los asuntos que más divide a la sociedad estadounidense, ya que, a partir de ahora, será cada estado el encargado de decidir si mantiene o anula este derecho reproductivo y bajo qué condiciones.

Activistas pro y antiaborto estaban esperando que la decisión de los jueces se hiciera efectiva desde que se filtró un borrador el pasado mayo en el que se puso de manifiesto que la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo estaba dispuesta a anular la sentencia que permitía la interrupción del embarazo, aunque eso no ha impedido un estallido de emociones muy distintas en ambos bandos ante una decisión que da un vuelco a la salud reproductiva de millones de mujeres estadounidenses.

"Sabía que era probable que la decisión se produjera, pero ha sido increíble. Ha sido una mezcla de alivio y emoción y me he puesto a llorar. Muy emocionante", ha declarado a RTVE.es Brooke, una activista antiaborto residente en Washington D.C. "Esto es solo el principio, llevamos mucho tiempo trabajando para eliminar esta barrera", asegura.

Muy diferente ha sido la reacción de Manuela, una activista proaborto que se ha desplazado hasta las inmediaciones de la Corte Suprema para unirse a la manifestación que se ha iniciado tras hacerse público el fallo: "No nos sorprende, pero sí nos decepciona. No deja de hacerlo porque supiéramos de antemano cómo iba a fallar una corte que tiene una mayoría de fuerzas inclinada hacia una cristiandad de derechas muy extrema. Es muy decepcionante para aquellas que trabajamos de manera incesante por los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas".

En 1973, se aprobó en Estados Unidos la sentencia ‘Roe versus Wade’, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer mes de embarazo. Desde entonces, cuando un estado intentaba prohibir el aborto, los jueces podían impedirlo. Ahora, según el fallo, la Constitución estadounidense "no otorga" este derecho y devuelve la capacidad legislativa sobre la interrupción del embarazo a los "representantes electos de los ciudadanos".

"Este es un gran día para el movimiento provida. Hemos estado trabajando para llegar a este momento durante 49 años", asegura a RTVE.es Carolyn, activista antiaborto de la organización Americans United for Life. "Nada en el texto, la estructura o la historia legal de la Constitución crea un derecho al aborto. El caso 'Roe versus Wade' fue un error garrafal cuando se decidió, y ha ahogado nuestro proceso democrático durante medio siglo".

"El aborto no se puede prohibir, solo prohíben el aborto seguro"

"No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, pero sabíamos que esta desafortunada decisión iba a llegar y nos estábamos preparando", asegura a RTVE Lilian Medina, de Catholics for Choice, una organización que defiende el derecho a decidir de las mujeres desde el catolicismo. Lo primero en lo que ha pensado al conocer el fallo, dice, es en "todas las personas afectadas por la decisión que viven en los estados que ya han anunciado restricciones".

"La decisión está basada en la fantasía de que se puede prohibir el aborto. Pero el aborto no se puede prohibir, solo prohíben el aborto seguro", argumenta Lilian Medina, preocupada porque la práctica continúe sin las condiciones de higiene y salud óptimas. Además, dice, "si tienes dinero, puedes irte a otro estado a practicarte un aborto, pero eso no es algo accesible para todas. No todas pueden conseguir un permiso en el trabajo para desplazarse. No todas tienen con quién dejar a sus hijos".

Para Manuela, la sentencia 'Roe versus Wade' no era importante únicamente en los Estados Unidos, también en el resto del mundo y, sobre todo, en aquellos países en los que el aborto no era accesible. "Era una especie de luz al final del túnel, pero las implicaciones son directas e inmediatas. A partir de ahora veremos cómo esta decisión afecta a cada uno de los estados en los que ya se habían anunciado restricciones", dice.