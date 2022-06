La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha publicado un comunicado en el que ha condenado la "cruel sentencia". "Es indignante y desgarradora, pero no se equivoquen, los derechos de las mujeres y de los estadounidenses están en el voto electoral de noviembre", ha recalcado.

"Las decisiones fundamentales de la salud de una mujer son propias, en consulta con su médico y sus seres queridos, no para ser dictadas por políticos de extrema derecha", ha sentenciado en un comunicado. "Mientras los republicanos buscan castigar y controlar a las mujeres, los demócratas seguirán luchando ferozmente para consagrar 'Roe versus Wade' como ley", ha añadido.

Por su parte, el expresidente demócrata Barack Obama ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo "no solo ha revocado casi 50 años de precedentes, sino que ha relegado la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses".

“Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.“