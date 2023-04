Junto con el misoprostol, los dos fármacos son conocidos como la "píldora abortiva" o el aborto medicado.

La vicepresidenta Kamala Harris, quien ha abanderado la causa de los derechos reproductivos en el gobierno de Biden, ha dicho que la decisión judicial sienta un "peligroso precedente".

"Es contrario a lo que dicta una buena política pública permitir a las cortes y a los políticos decir a la FDA qué hacer", ha señalado Harris a reporteros en Tenessee, según recogieron medios estadounidenses.

Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de servicios reproductivos de EE.UU, ha rechazado en un comunicado el fallo, señalando que se trata de una "medida sin precedentes y profundamente perjudicial".

“BREAKING: Today, in an unprecedented and harmful decision, a federal judge in Texas ruled that the FDA’s approval of mifepristone — one of the two medications used in the most common medication abortion regimen in the US — was unlawful, threatening access nationwide.“