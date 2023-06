Continúan las labores de recuperación de restos que den respuesta a la tragedia del Titán

Un día después de confirmarse la implosión del sumergible Titán y el fallecimiento de sus cinco ocupantes, las labores de recuperación de los restos del aparato han continuado este viernes, en un intento por dar respuesta a las incógnitas sobre la tragedia.

A través de un comunicado, la empresa Pelagic Research Services, dueña del vehículo dirigido por control remoto (ROV) que encontró el jueves los restos, ha confirmado que este viernes se ha llevado a cabo una nueva inmersión.

Así, el ROV Odysseus 6K de Pelagic Research Services se ha lanzado desde el buque Horizon Arctic a las 15.30 GMT en el Atlántico Norte para regresar al sitio de escombros de Titán, ha detallado la compañía.

