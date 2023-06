La Marina de EE.UU. detectó la implosión del sumergible Titán el domingo

Por otro lado, el director de la película Titanic, James Cameron, se ha pronunciado sobre la trágica implosión del sumergible Titán -en la que han fallecido cuatro pasajeros y su piloto- mostrándose sorprendido por su "similitud" con el caso real del propio Titanic.

"Me llama la atención la similitud con el propio desastre del Titanic, en el que el capitán fue advertido repetidamente sobre la presencia de hielo delante de su barco y, sin embargo, se dirigió a toda velocidad hacia una zona helada", ha afirmado el oscarizado cineasta en declaraciones a la cadena estadounidense ABC News.

"Es una tragedia muy similar en el mismo lugar. Es asombroso y realmente surrealista. (...) Se trata de una pesadilla que ha pasado por el fondo de todas nuestras mentes en algún momento", ha añadido Cameron.

“"I'm struck by the similarity."



James Cameron has compared the tragic loss of the Titan submersible to the very thing that may have led the Titanic to its own demise. https://t.co/BMC9Q4viim pic.twitter.com/X3vTNwZla4“