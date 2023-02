El Instituto Oceanográfico Woods Hole de EE.UU. ha publicado este miércoles imágenes inéditas de las ruinas hundidas del Titanic con motivo del 25 aniversario de la película de James Cameron.

El instituto publica el vídeo a través de Yotube a las 19.30 hora local de este miércoles, 1:30 horas del jueves en España. A través de un tuit del perfil de la institución se puede acceder al enlace.

“HAPPENING NOW! Don’t miss the YouTube premiere of #RMSTitanic shipwreck footage! We’re showing over an hour of rarely-seen video from the 1986 #HOVAlvin and ROV Jason Jr. survey for the first time.

Your ticket to the deep awaits at https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/vuZLIMLLZV“