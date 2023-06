Turismo de lujo con riesgo: viajes espaciales, submarinos o visitar el Polo Norte

Jeff Bezos, propietario de Amazon, y Richard Branson, de Virgin, son dos de los magnates que han puesto su objetivo en el espacio. Este tipo de turismo está en auge y es posible vivir experiencias tanto a partir de 100 kilómetros de altura, donde el gobierno estadounidense marca el inicio del espacio exterior, como en la estratosfera y sentir la gravedad cero.

Visitar el espacio exterior tiene precios de entre 200.000 hasta los 20 millones de euros que pagó Dennis Tito, un estadounidense que fue el primero en 2001. Quedarse en la estratosfera y experimentar la gravedad cero puede alcanzar los 125.000.

El nuevo hito que quiere lograr Elon Musk es llevar a personas a Marte. Científicos aseguran que en 2033 serán posibles los primeros viajes tripulados, debido a un acercamiento entre el planeta rojo y la Tierra. La duración de la misión sería de casi dos años y sobrevolaría también Venus. Musk asegura que acortará los plazos a dentro de seis años.

“Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g“